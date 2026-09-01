Världen
Rajendra Dawadi räddade flera hundra barn på en skola i Nepal. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/TT
Ett område i Nepal efter det stora jordskredet. Foto: Rejesh Kumar Singh/AP/TT
Rektor räddade 900 barn
Rajendra Dawadi är rektor
på en skola i landet Nepal.
Han räddade 900 barn
från det stora jordskredet.
Det hände förra veckan.
På onsdagens morgon
kom ett larm om att en våg
med lera var på väg ner
från bergen Himalaya.
Då bestämde sig rektorn snabbt.
Han tog med sig alla barn och lärare.
De gick till en plats där de var i säkerhet.
Det räddade deras liv.
Den tomma skolan
förstördes av all lera och jord
som forsade ner.
Rajendra Dawadi
kom senare tillbaka till platsen.
Föräldrar kramade honom.
De grät och tackade honom.
Dawadi tycker själv inte
att han är en hjälte.
Han säger att barnens säkerhet
var hans ansvar.
Skolan var en högstadieskola.
Rajendra Dawadi hade själv
gått där som barn.
Över tusen människor
har hittills dött
efter det stora jordskredet.
Flera tusen saknas fortfarande.
8 SIDOR/TT
Jordskredet i Himalaya
- Onsdagen den 26 augusti
rasade en stor våg av jord och vatten
ner för bergen Himalaya.
- Floden förstörde hus och vägar
i landet Nepal och området Tibet i Kina.
Många människor hann inte undan.
- Över tusen människor
har hittills hittats döda.
Flera tusen saknas fortfarande.
- Katastrofen startade
när massor av is lossande
från en glaciär som smälter.
Det säger experter.
- Klimatet på jorden blir varmare.
Därför kommer det bli vanligare
med glaciärer som smälter.
Det säger experter.
1 september 2026
FANTASTISK!!!😍🥰😎💞
Guld medalj till honom
Fantastiskt lärare. Han räddade 900 barn men ändå synd för de som dog men han är en hjälte
Wow vilken gentelman!☺️🙏 Så fint gjort av honom! Hälsa från mig!🥰
Jag tycker han borde få pris, som liknar ”Årets Skyddsängel”.
Jag vet inte om det är en bra eller dålig nyhet. Han räddade liv, men folk dog på andra ställen av landet.
Tussen TACK! 👏🏻
Myndigheterna måste betala honom. Han gjorde en bra jobb