Rektor räddade 900 barn

Rajendra Dawadi är rektor

på en skola i landet Nepal.

Han räddade 900 barn

från det stora jordskredet.

Det hände förra veckan.

På onsdagens morgon

kom ett larm om att en våg

med lera var på väg ner

från bergen Himalaya.

Då bestämde sig rektorn snabbt.

Han tog med sig alla barn och lärare.

De gick till en plats där de var i säkerhet.

Det räddade deras liv.

Den tomma skolan

förstördes av all lera och jord

som forsade ner.

Rajendra Dawadi

kom senare tillbaka till platsen.

Föräldrar kramade honom.

De grät och tackade honom.

Dawadi tycker själv inte

att han är en hjälte.

Han säger att barnens säkerhet

var hans ansvar.

Skolan var en högstadieskola.

Rajendra Dawadi hade själv

gått där som barn.

Över tusen människor

har hittills dött

efter det stora jordskredet.

Flera tusen saknas fortfarande.

8 SIDOR/TT