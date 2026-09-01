Världen

  • Nepal Flood School Teacher

    Rajendra Dawadi räddade flera hundra barn på en skola i Nepal. Foto: Rajesh Kumar Singh/AP/TT

  • Nepal Flash Floods

    Ett område i Nepal efter det stora jordskredet. Foto: Rejesh Kumar Singh/AP/TT

Rektor räddade 900 barn

Rajendra Dawadi är rektor
på en skola i landet Nepal.
Han räddade 900 barn
från det stora jordskredet.

Det hände förra veckan.
På onsdagens morgon
kom ett larm om att en våg
med lera var på väg ner
från bergen Himalaya.

Då bestämde sig rektorn snabbt.
Han tog med sig alla barn och lärare.
De gick till en plats där de var i säkerhet.
Det räddade deras liv.

Den tomma skolan
förstördes av all lera och jord
som forsade ner.

Rajendra Dawadi
kom senare tillbaka till platsen.
Föräldrar kramade honom.
De grät och tackade honom.

Dawadi tycker själv inte
att han är en hjälte.
Han säger att barnens säkerhet
var hans ansvar.

Skolan var en högstadieskola.
Rajendra Dawadi hade själv
gått där som barn.

Över tusen människor
har hittills dött
efter det stora jordskredet.
Flera tusen saknas fortfarande.

8 SIDOR/TT

Jordskredet i Himalaya

  • Onsdagen den 26 augusti
    rasade en stor våg av jord och vatten
    ner för bergen Himalaya.
  • Floden förstörde hus och vägar
    i landet Nepal och området Tibet i Kina.
    Många människor hann inte undan.
  • Över tusen människor
    har hittills hittats döda.
    Flera tusen saknas fortfarande.
  • Katastrofen startade
    när massor av is lossande
    från en glaciär som smälter.
    Det säger experter.
  • Klimatet på jorden blir varmare.
    Därför kommer det bli vanligare
    med glaciärer som smälter.
    Det säger experter.
Vi ser ryggen på en pojke. Framför honom är massor av lera som förstört en by. En pojke i Nepal tittar på allt som blivit förstört av jord och vatten. Foto: Niranjan Shrestha/AP/TT

1 september 2026

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8 kommentarer
  1. MIIenka skriver:
    1 september, 2026 kl. 10:21

    FANTASTISK!!!😍🥰😎💞

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  2. ... skriver:
    1 september, 2026 kl. 10:31

    Guld medalj till honom

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  3. Ingen vet vem jag är skriver:
    1 september, 2026 kl. 13:58

    Fantastiskt lärare. Han räddade 900 barn men ändå synd för de som dog men han är en hjälte

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  4. Gunilla Andersson skriver:
    1 september, 2026 kl. 13:59

    Wow vilken gentelman!☺️🙏 Så fint gjort av honom! Hälsa från mig!🥰

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  5. Hej. Jag är Blipville spelaren. skriver:
    1 september, 2026 kl. 15:10

    Jag tycker han borde få pris, som liknar ”Årets Skyddsängel”.

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  6. Hej. Jag är Blipville spelaren. skriver:
    1 september, 2026 kl. 15:11

    Jag vet inte om det är en bra eller dålig nyhet. Han räddade liv, men folk dog på andra ställen av landet.

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  7. Bravo! skriver:
    1 september, 2026 kl. 15:42

    Tussen TACK! 👏🏻

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  8. Afrikano skriver:
    1 september, 2026 kl. 17:29

    Myndigheterna måste betala honom. Han gjorde en bra jobb

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