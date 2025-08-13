Världen

Mässling ökar i Europa

Mässling är en sjukdom
som smittar mycket.
Den ger hög feber
och utslag på kroppen.
Du kan bli mycket sjuk.

Nu ökar mässlingen
i Europa.
Förra året var rekord.
Så många smittade
har det inte funnits
på 25 år.

Flest smittade finns
i Rumänien.

Vaccin skyddar mot mässling.
Men i Rumänien har bara
62 procent tagit vaccin.
I Sverige har 97 procent
tagit vaccin.

I Rumänien är det vanligt
att människor tror
att vaccin kan vara farligt.

Mamman Elena Armenia
i byn Raucesti har inte
vaccinerat sitt barn.
Hon har läst att vaccin
kan orsaka autism.
En annan mamma i byn
har också hört att vaccin
är farligt.
Det säger de till nyhetsbyrån TT.

Men det stämmer inte
att vaccinet kan orsaka autism.
Det säger experter.
Därför vill landets president
Nicusor Dan att myndigheterna
ska lära fler om vaccin.

Mellan juni år 2024
och maj år 2025
dog åtta personer
av mässling i Rumänien.

Även i USA ökar mässlingen.
Där har antalet smittade
nyligen varit det högsta
på 30 år.

Landets hälsominister
Robert F Kennedy
har stoppat pengar
till vissa vacciner.
Han har också sagt
att han tror att autism
kommer från vaccin.

  1. Tove skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 09:59

    Det Stämmer Inte Autism Har Inte Med Vaccin Att Göra

  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:23

    Moment latinska namnet är…???

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 augusti, 2025 kl. 10:28

      Hej!
      Det latinska namnet på mässling är morbilli.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. v skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:33

    morbili eller rubeola.

  4. Mahoo skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:39

    Jag tror att det inte orsakar utism.

  5. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 10:43

    Morbilli??? Någon skriver rubeola…alltså mot rubeola var vacinerat mina barn…tack ska ni ha! Med mvh M

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 augusti, 2025 kl. 10:55

      Hej!
      Rubella är det latinska namnet
      på sjukdomen röda hund.
      Nästan alla barn i Sverige
      är vaccinerade mot mässling
      och röda hund.
      Hälsningar,
      8 Sidor

  6. Sofia skriver:
    13 augusti, 2025 kl. 11:11

    Jag hade mässling som barn och då kan man inte få det igen, sa de. Men vad ska man tro på idag…mitt barn fick autism efter svininfluensa vaccin. Men det hade inget med vaccin att göra, sa de. Inte visste jag att man kan få autism när man är 14 år gammal. Jag trodde man födds med det. Men vad vet dumma jag.

