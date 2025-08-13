Mässling ökar i Europa

Mässling är en sjukdom

som smittar mycket.

Den ger hög feber

och utslag på kroppen.

Du kan bli mycket sjuk.

Nu ökar mässlingen

i Europa.

Förra året var rekord.

Så många smittade

har det inte funnits

på 25 år.

Flest smittade finns

i Rumänien.

Vaccin skyddar mot mässling.

Men i Rumänien har bara

62 procent tagit vaccin.

I Sverige har 97 procent

tagit vaccin.

I Rumänien är det vanligt

att människor tror

att vaccin kan vara farligt.

Mamman Elena Armenia

i byn Raucesti har inte

vaccinerat sitt barn.

Hon har läst att vaccin

kan orsaka autism.

En annan mamma i byn

har också hört att vaccin

är farligt.

Det säger de till nyhetsbyrån TT.

Men det stämmer inte

att vaccinet kan orsaka autism.

Det säger experter.

Därför vill landets president

Nicusor Dan att myndigheterna

ska lära fler om vaccin.

Mellan juni år 2024

och maj år 2025

dog åtta personer

av mässling i Rumänien.

Även i USA ökar mässlingen.

Där har antalet smittade

nyligen varit det högsta

på 30 år.

Landets hälsominister

Robert F Kennedy

har stoppat pengar

till vissa vacciner.

Han har också sagt

att han tror att autism

kommer från vaccin.

8 SIDOR/TT