Sheik Hasina på ett möte år 2023. Foto: Andrew Medichini/AP/TT
Hasina dömd till döden
Sheikh Hasina har blivit
dömd till döden.
Hon var tidigare
ledare för regeringen
i landet Bangladesh.
En domstol i Bangladesh
dömer henne nu för
brott mot mänskligheten.
Det är mycket allvarliga brott.
Domstolen säger att hon
ska dödas genom hängning.
Sheikh Hasina var ledare
i Bangladesh i många år.
Men i augusti förra året
flydde hon från landet.
Då hade folket i Bangladesh
protesterat mot henne
och andra ledare i flera veckor.
Folket sa att politikerna fuskar
och att demokratin blivit sämre.
Många demonstranter blev dödade.
Ännu fler blev skadade.
Domstolen säger att
Sheikh Hasina inte gjorde något
för att stoppa våldet.
Nu är Sheikh Hasina
i landet Indien.
Hon säger att domstolen
inte är rättvis.
Domstolen vill att Indien
tvingar Hasina att komma
tillbaka till Bangladesh.
När Sheikh Hasina flydde
blev Muhammad Yunus
tillfällig ledare i landet.
Han har tidigare
fått Nobels fredspris.
I februari nästa år
är det val i Bangladesh.
8 SIDOR/TT
18 november 2025
