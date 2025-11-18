Hasina dömd till döden

Sheikh Hasina har blivit

dömd till döden.

Hon var tidigare

ledare för regeringen

i landet Bangladesh.

En domstol i Bangladesh

dömer henne nu för

brott mot mänskligheten.

Det är mycket allvarliga brott.

Domstolen säger att hon

ska dödas genom hängning.

Sheikh Hasina var ledare

i Bangladesh i många år.

Men i augusti förra året

flydde hon från landet.

Då hade folket i Bangladesh

protesterat mot henne

och andra ledare i flera veckor.

Folket sa att politikerna fuskar

och att demokratin blivit sämre.

Många demonstranter blev dödade.

Ännu fler blev skadade.

Domstolen säger att

Sheikh Hasina inte gjorde något

för att stoppa våldet.

Nu är Sheikh Hasina

i landet Indien.

Hon säger att domstolen

inte är rättvis.

Domstolen vill att Indien

tvingar Hasina att komma

tillbaka till Bangladesh.

När Sheikh Hasina flydde

blev Muhammad Yunus

tillfällig ledare i landet.

Han har tidigare

fått Nobels fredspris.

I februari nästa år

är det val i Bangladesh.

