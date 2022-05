Final i Eurovision

1. Tjeckien

We Are Domi med låten Lights off

2. Rumänien

WRS med låten Llámame

3. Portugal

Maru med låten Saudade, saudade

4. Finland

The Rasmus med låten Jezebel

5. Schweiz

Marius Bear med låten Boys do cry



6. Frankrike

Alvan och Ahez med låten Fulenn

7. Norge

Subwoolfer med låten Give that wolf a banana

8. Armenien

Rosa Linn med låten Snap

9. Italien

Mahmood och Blanco med låten Brividi

10. Spanien

Chanel med låten Slowmo

11. Nederländerna

S10 med låten De diepte

12. Ukraina

Kalush Orchestra med låten Stefania

13. Tyskland

Malik Harris med låten Rockstars

14. Litauen

Monika Liu med låten Sentimental

15. Azerbajdzjan

Nadir Rustamli med låten Fade to black

16. Belgien

Jérémie Makiese med låten Miss you

17. Grekland

Amanda Georgiadi Tenfjord med låten Die together

18. Island

Systur med låten Med hækkandi sol

19. Moldavien

Zdob si Zdub och Advahov Brothers med låten Trenuletul

20. Sverige

Cornelia Jakobs med låten Hold me closer

21. Australien

Sheldon Riley med låten Not the same

22. Storbritannien

Sam Ryder med låten Space man

23. Polen

Ochman med låten River

24. Serbien

Konstrakta med låten In corpore sano

25. Estland

Stefan med låten Hope