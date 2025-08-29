Han tävlar i geografi

Det svenska dataspelet

Geoguessr är mycket populärt.

Över hundra miljoner

människor spelar det.

Spelet är en tävling

i geografi.

Det gäller att snabbt

känna igen platser i världen.

Hugo Holmryd Malmborg

från Stockholm är en av

världens bästa på Geoguessr.

Han är 22 år och student.

I dag, fredag, är han

med i VM i spelet.

Tävlingen är i staden

Köpenhamn i Danmark.

– Jag gillar geografi

väldigt mycket.

Och jag tycker att det

är ett väldigt häftigt spel.

Det säger Hugo Holmryd Malmborg.

Geoguessr använder bilder

från sajten Google Streetview.

Spelaren sätts ut på

en okänd plats

någonstans i världen.

Det kan vara i en stad,

mitt i skogen eller på ett berg.

Sedan gäller det

att gissa var du är.

Hugo Holmryd Malmborg

har tränat mycket.

Han kan se var han är

på olika saker.

Det kan handla om

skyltar för reklam,

vad det är för sorts träd

eller vilken färg det

är på linjer i gatan,

till exempel.

Vinnaren i VM får

över en miljon kronor.

– Jag är inte bland

de bästa i VM.

Men vinner jag så

är det bara roligt,

säger Hugo Holmryd Malmborg.

