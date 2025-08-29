Kultur
Hugo Holmryd Malmborg är med i VM i spelet Geoguessr. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Spelaren ska lista ut var i världen han är i spelet.
Han tävlar i geografi
Det svenska dataspelet
Geoguessr är mycket populärt.
Över hundra miljoner
människor spelar det.
Spelet är en tävling
i geografi.
Det gäller att snabbt
känna igen platser i världen.
Hugo Holmryd Malmborg
från Stockholm är en av
världens bästa på Geoguessr.
Han är 22 år och student.
I dag, fredag, är han
med i VM i spelet.
Tävlingen är i staden
Köpenhamn i Danmark.
– Jag gillar geografi
väldigt mycket.
Och jag tycker att det
är ett väldigt häftigt spel.
Det säger Hugo Holmryd Malmborg.
Geoguessr använder bilder
från sajten Google Streetview.
Spelaren sätts ut på
en okänd plats
någonstans i världen.
Det kan vara i en stad,
mitt i skogen eller på ett berg.
Sedan gäller det
att gissa var du är.
Hugo Holmryd Malmborg
har tränat mycket.
Han kan se var han är
på olika saker.
Det kan handla om
skyltar för reklam,
vad det är för sorts träd
eller vilken färg det
är på linjer i gatan,
till exempel.
Vinnaren i VM får
över en miljon kronor.
– Jag är inte bland
de bästa i VM.
Men vinner jag så
är det bara roligt,
säger Hugo Holmryd Malmborg.
