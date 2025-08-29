Kultur
Gruppen Hov1. Foto: Claudio Bresciani/TT
Hov1 säger hej då
Den svenska gruppen Hov1 slutar.
De säger hej då
med en stor konsert
ute på Gärdet i Stockholm.
Konserten är på fredag kväll.
Många tusen ska gå på konserten.
En del har tältat
i flera dagar innan konserten.
De vill få bra platser när det börjar.
Hov1 hoppas att det blir
den största konserten
någonsin i Stockholm.
Hov1 slutar efter tio år.
De älskar sina fans
och har fått mycket kärlek.
– Vi vill tacka er
för allt, skriver Hov1.
Fansen älskar deras musik.
På sajten Spotify har folk
lyssnat över en miljard gånger
på deras musik.
Det är ovanligt
för musik på svenska.
Hov1 gör musiken hiphop.
De har gjort fem skivor.
Samtidigt som de slutar
kommer åtta nya låtar.
Det skrev Hov1 själva
på appen Instagram
i torsdags kväll.
8 SIDOR/TT
Hov1
- Gruppen Hov1 startade
i Stockholm år 2015.
- Ludwig Kronstrand, Dante Lindhe,
Noel Flike och Axel Liljefors Jansson
spelar i Hov1.
- Låten Hur kan du säga saker?
var den första singeln.
- Låtarna Kärleksbrev,
Ska vi och Hjärtslag
gjorde gruppen mycket populär
år 2016.
- År 2017 släppte de
sin första skiva, Hov1.
Hovet har gjort fem skivor.
- Det finns en film om gruppen,
Hov1 forever.
Den gick att se på bio.
Den finns på Netflix.
- Hov1 har vunnit priser
för sin musik,
bland annat priset Rockbjörnen.
29 augusti 2025
Hej då.
Ni var favoriter i klassen säger tjejerna i 6c på djupadalsskolan i malmö
Synd att ni slutar
Hej då ✋ 😭😭
Inte bra😭 tråkig
Jag är så ledsen
😭