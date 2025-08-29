Kultur

De står bredvid varandra i ett rum med guldfärg.

Gruppen Hov1. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hov1 säger hej då

Den svenska gruppen Hov1 slutar.
De säger hej då
med en stor konsert
ute på Gärdet i Stockholm.

Konserten är på fredag kväll.
Många tusen ska gå på konserten.
En del har tältat
i flera dagar innan konserten.
De vill få bra platser när det börjar.

Hov1 hoppas att det blir
den största konserten
någonsin i Stockholm.

Hov1 slutar efter tio år.
De älskar sina fans
och har fått mycket kärlek.

– Vi vill tacka er
för allt, skriver Hov1.

Fansen älskar deras musik.
På sajten Spotify har folk
lyssnat över en miljard gånger
på deras musik.
Det är ovanligt
för musik på svenska.

Hov1 gör musiken hiphop.
De har gjort fem skivor.

Samtidigt som de slutar
kommer åtta nya låtar.
Det skrev Hov1 själva
på appen Instagram
i torsdags kväll.

Hov1

  • Gruppen Hov1 startade
    i Stockholm år 2015.
  • Ludwig Kronstrand, Dante Lindhe,
    Noel Flike och Axel Liljefors Jansson
    spelar i Hov1.
  • Låten Hur kan du säga saker?
    var den första singeln.
  • Låtarna Kärleksbrev,
    Ska vi och Hjärtslag
    gjorde gruppen mycket populär
    år 2016.
  • År 2017 släppte de
    sin första skiva, Hov1.
    Hovet har gjort fem skivor.
  • Det finns en film om gruppen,
    Hov1 forever.
    Den gick att se på bio.
    Den finns på Netflix.
  • Hov1 har vunnit priser
    för sin musik,
    bland annat priset Rockbjörnen.

29 augusti 2025

  1. Sofia skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 10:57

    Hej då.

  2. Josef skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 11:19

    Ni var favoriter i klassen säger tjejerna i 6c på djupadalsskolan i malmö
    Synd att ni slutar

  3. Hallo skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 11:55

    Hej då ✋ 😭😭

  4. Hej då skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 12:00

    Inte bra😭 tråkig

  5. hihi skriver:
    29 augusti, 2025 kl. 12:08

    Jag är så ledsen
    😭

