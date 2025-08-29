Hov1 säger hej då

Den svenska gruppen Hov1 slutar.

De säger hej då

med en stor konsert

ute på Gärdet i Stockholm.

Konserten är på fredag kväll.

Många tusen ska gå på konserten.

En del har tältat

i flera dagar innan konserten.

De vill få bra platser när det börjar.

Hov1 hoppas att det blir

den största konserten

någonsin i Stockholm.

Hov1 slutar efter tio år.

De älskar sina fans

och har fått mycket kärlek.

– Vi vill tacka er

för allt, skriver Hov1.

Fansen älskar deras musik.

På sajten Spotify har folk

lyssnat över en miljard gånger

på deras musik.

Det är ovanligt

för musik på svenska.

Hov1 gör musiken hiphop.

De har gjort fem skivor.

Samtidigt som de slutar

kommer åtta nya låtar.

Det skrev Hov1 själva

på appen Instagram

i torsdags kväll.

8 SIDOR/TT