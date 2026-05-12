Det ligger kondomer i dosan. På förpackningen står det bang och just give a fuck.

Det får plats tre kondomer i dosan. Foto: RFSU

Kondomer i dosa

Många unga vill
använda kondom
när de har sex.
Men ofta har de
ingen med sig.

I sommar kommer
en ny förpackning
för kondomer.
Den ska göra att fler
har kondomer med sig.
Det hoppas organisationen RFSU.
De har gjort förpackningen.

Den nya förpackningen påminner
om en dosa för snus.
Men i stället för snus
är det kondomer i den.

Många unga snusar.
Därför tror RFSU att den
nya dosan kan hjälpa dem
att komma ihåg kondomerna.

RFSU jobbar med information
och politik om sex.
RFSU står för
Riksförbundet för sexuell upplysning.

8 SIDOR/TT

12 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
14 kommentarer
  1. hailey skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:33

    sus
    vi hittade det på vår skola
    dem var använda

  2. Eddie skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:34

    jag vet

  3. hailey skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:35

    myggenäs skolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa😃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  4. Pruttkorv2015 skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:36

    jag med

  5. israel terosrister skriver:
    12 maj, 2026 kl. 10:56

    sån fattig skola

  6. Nina skriver:
    12 maj, 2026 kl. 11:23

    jättebra att ungdomarna vill skydda sig🤗🤗🙂

  7. Olle skriver:
    12 maj, 2026 kl. 13:15

    Varför skrev ni sex . För att det finns barn som läser. För att jag är ett barn. Det är dåligt att lära sig när man är ung.

  8. Fonda Peters skriver:
    12 maj, 2026 kl. 13:39

    Finns det olika storlekar tex. stor, lagom, och små?

  9. Anonym skriver:
    12 maj, 2026 kl. 13:43

    Att det ser ut som snusdosa. Skulle göra det mindre pinsamt.

  10. Anonym skriver:
    12 maj, 2026 kl. 13:46

    Olle – Det ingår i skolans undervisning. Oftast på högstadiet (om de inte har ändrat det).
    Jag kan rekommendera KP tidningen (Kamratposten).

    8 sidor är för alla åldrar.

  11. Lina p skriver:
    12 maj, 2026 kl. 14:07

    Bra förklarat ole

  12. Darkness skriver:
    12 maj, 2026 kl. 14:54

    Kondomer med snusdosa låter roligare😂

  14. ... skriver:
    12 maj, 2026 kl. 17:06

    Olle vi bor i ett fritt land .Bra att skriva om sånt som är viktigt.

