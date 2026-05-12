Kondomer i dosa

Många unga vill

använda kondom

när de har sex.

Men ofta har de

ingen med sig.

I sommar kommer

en ny förpackning

för kondomer.

Den ska göra att fler

har kondomer med sig.

Det hoppas organisationen RFSU.

De har gjort förpackningen.

Den nya förpackningen påminner

om en dosa för snus.

Men i stället för snus

är det kondomer i den.

Många unga snusar.

Därför tror RFSU att den

nya dosan kan hjälpa dem

att komma ihåg kondomerna.

RFSU jobbar med information

och politik om sex.

RFSU står för

Riksförbundet för sexuell upplysning.

8 SIDOR/TT