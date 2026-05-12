Det får plats tre kondomer i dosan. Foto: RFSU
Kondomer i dosa
Många unga vill
använda kondom
när de har sex.
Men ofta har de
ingen med sig.
I sommar kommer
en ny förpackning
för kondomer.
Den ska göra att fler
har kondomer med sig.
Det hoppas organisationen RFSU.
De har gjort förpackningen.
Den nya förpackningen påminner
om en dosa för snus.
Men i stället för snus
är det kondomer i den.
Många unga snusar.
Därför tror RFSU att den
nya dosan kan hjälpa dem
att komma ihåg kondomerna.
RFSU jobbar med information
och politik om sex.
RFSU står för
Riksförbundet för sexuell upplysning.
8 SIDOR/TT
12 maj 2026
jättebra att ungdomarna vill skydda sig🤗🤗🙂
Varför skrev ni sex . För att det finns barn som läser. För att jag är ett barn. Det är dåligt att lära sig när man är ung.
Finns det olika storlekar tex. stor, lagom, och små?
Att det ser ut som snusdosa. Skulle göra det mindre pinsamt.
Olle – Det ingår i skolans undervisning. Oftast på högstadiet (om de inte har ändrat det).
Jag kan rekommendera KP tidningen (Kamratposten).
8 sidor är för alla åldrar.
Bra förklarat ole
Kondomer med snusdosa låter roligare😂
Olle vi bor i ett fritt land .Bra att skriva om sånt som är viktigt.