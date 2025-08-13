Kultur
Mikael Wiehe är 79 år. Foto: Johan Nilsson/TT
Mikael Wiehe spelade i gruppen Hoola Bandoola Band på 1970-talet. Foto: TT
Mikael Wiehe på scen år 1991. Foto: Foto Morten Holm/ NTB/TT
Mikael Wiehe är sjuk
Artisten Mikael Wiehe
har fått sjukdomen alzheimer.
Det berättar han
i programmet Sommar i P1
i radio.
Alzheimer är en sjukdom
som förstör hjärnan.
Människor med alzheimer
får svårt att minnas, bland annat.
Mikael Wiehe är 79 år.
Han säger att han glömmer
folks namn. Men annars
är minnet bra än så länge.
– Jag är fortfarande
pigg och glad
men lite långsammare,
säger han.
Han kände att något var fel
när han var ute
på sin sista turné.
Det var år 2022.
Efter turnén sa läkaren
att han fått alzheimer.
– Jag är glad att jag ändå
mår så bra som jag gör.
Det kommer bli värre.
Men det går långsamt, säger han.
I dag finns ingen medicin
som kan stoppa alzheimer.
Mikael Wiehe vill fortsätta
att göra musik så länge det går.
Han ska också skriva
en bok om sitt liv.
I programmet i radio
tackar han alla som
lyssnat på hans musik.
– Alla ni som har
köpt mina skivor.
Alla ni som har kommit
på mina konserter.
Alla ni som har sjungit
mina sånger i kampen
för en bättre och mer
rättvis värld.
Tack, säger han.
Mikael Wiehe var med
i den populära rockgruppen
Hoola Bandoola Band
på 1970-talet.
Som egen artist är han känd
för låtar som Titanic
och Flickan och kråkan.
Du kan lyssnat på
Mikael Wiehe i Sommar i P1 här.
Tråkigt att höra 😥 men du har gjort så mycket vackra visor. Och kämpat för en bättre värld🫶 vi behöver en socialistisk politik för folket ❤️tack Mikael Wiehe
Hoppas han håller emot länge! Jag tycker om hans visor.