Mikael Wiehe är sjuk

Artisten Mikael Wiehe

har fått sjukdomen alzheimer.

Det berättar han

i programmet Sommar i P1

i radio.

Alzheimer är en sjukdom

som förstör hjärnan.

Människor med alzheimer

får svårt att minnas, bland annat.

Mikael Wiehe är 79 år.

Han säger att han glömmer

folks namn. Men annars

är minnet bra än så länge.

– Jag är fortfarande

pigg och glad

men lite långsammare,

säger han.

Han kände att något var fel

när han var ute

på sin sista turné.

Det var år 2022.

Efter turnén sa läkaren

att han fått alzheimer.

– Jag är glad att jag ändå

mår så bra som jag gör.

Det kommer bli värre.

Men det går långsamt, säger han.

I dag finns ingen medicin

som kan stoppa alzheimer.

Mikael Wiehe vill fortsätta

att göra musik så länge det går.

Han ska också skriva

en bok om sitt liv.

I programmet i radio

tackar han alla som

lyssnat på hans musik.

– Alla ni som har

köpt mina skivor.

Alla ni som har kommit

på mina konserter.

Alla ni som har sjungit

mina sånger i kampen

för en bättre och mer

rättvis värld.

Tack, säger han.

Mikael Wiehe var med

i den populära rockgruppen

Hoola Bandoola Band

på 1970-talet.

Som egen artist är han känd

för låtar som Titanic

och Flickan och kråkan.

Du kan lyssnat på

Mikael Wiehe i Sommar i P1 här.

8 SIDOR/TT