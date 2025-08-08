De blir frimärke

Monty Python från

Storbritannien

var en grupp som

jobbade med humor.

Nu blir de firade

med egna frimärken.

Monty Python fick många

att skratta på 1970- och 1980-talen.

Deras humor var

ny och lite tokig.

Gruppen gjorde många

program för tv.

Det mest kända är serien

Monty Pythons flygande cirkus.

Monty Python gjorde också

flera filmer.

En av de mest populära

var Life of Brian.

Den hette Ett herrans liv

i Sverige.

Monty Python slutade

jobba på 1980-talet.

De nya frimärkena

visar bilder från gruppens

roligaste skämt.

– Vi vill fira gruppen

som varit viktig

för humor i många år.

Det säger David Gold

som jobbar på

Storbritanniens företag

för post.

Sex personer var med

i Monty Python.

Det var Michael Palin,

John Cleese, Eric Idle,

Terry Gilliam, Terry Jones

och Graham Chapman.

Bara fyra av dem lever i dag.

Graham Chapman dog år 1989.

Terry Jones dog år 2020.

