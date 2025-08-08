Kultur
Gruppen Monty Python med Michael Palin, John Cleese, Terry Jones, Terry Gilliam och Eric Idle. Foto: AP/TT
Några av de nya frimärkena med gruppen Monty Python. Foto: Royal Mail/AP/TT
De blir frimärke
Monty Python från
Storbritannien
var en grupp som
jobbade med humor.
Nu blir de firade
med egna frimärken.
Monty Python fick många
att skratta på 1970- och 1980-talen.
Deras humor var
ny och lite tokig.
Gruppen gjorde många
program för tv.
Det mest kända är serien
Monty Pythons flygande cirkus.
Monty Python gjorde också
flera filmer.
En av de mest populära
var Life of Brian.
Den hette Ett herrans liv
i Sverige.
Monty Python slutade
jobba på 1980-talet.
De nya frimärkena
visar bilder från gruppens
roligaste skämt.
– Vi vill fira gruppen
som varit viktig
för humor i många år.
Det säger David Gold
som jobbar på
Storbritanniens företag
för post.
Sex personer var med
i Monty Python.
Det var Michael Palin,
John Cleese, Eric Idle,
Terry Gilliam, Terry Jones
och Graham Chapman.
Bara fyra av dem lever i dag.
Graham Chapman dog år 1989.
Terry Jones dog år 2020.
8 augusti 2025
När jag var barn samlade många barn frimärken. Det försvann helt i nästa generation. Jag tror i samband med att de gör klistermärken. Jag gillade den gamla typen mer, dem som man var tvungen att slicka. Jag fortfarande kommer ihåg smaken…