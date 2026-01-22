Kultur

Två porträtt. De är glada.

Stellan Skarsgård och Ludwig Göransson. Foto: AP/TT

De kan vinna fint pris

Skådespelaren
Stellan Skarsgård kan vinna
det fina priset Oscar i USA.
Även musikern
Ludwig Göransson
har chans att få pris.

Det säger gruppen
som delar ut Oscar.

Stellan Skarsgård kan få
priset för sin roll
i den norska filmen
Sentimental value.
Han fick nyligen
priset Golden Globe
för samma roll.

Det har aldrig hänt
att en manlig svensk
skådespelaren får en Oscar.

Skarsgård tävlar med
fyra andra skådespelare
om samma pris.

Ludwig Göransson gör
musik till filmer.
Han har vunnit
två Oscar tidigare.

Nu kan han vinna två till.
Han har chans att vinna
pris för bästa musik
och bästa låt.
Musiken har han gjort
till filmen Sinners.

Vilka som vinner priserna
blir klart den 15 mars.
Då är det en stor fest
för Oscar i Los Angeles,
Oscarsgalan.

8 SIDOR/TT

22 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar