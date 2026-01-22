Kultur
Stellan Skarsgård och Ludwig Göransson. Foto: AP/TT
De kan vinna fint pris
Skådespelaren
Stellan Skarsgård kan vinna
det fina priset Oscar i USA.
Även musikern
Ludwig Göransson
har chans att få pris.
Det säger gruppen
som delar ut Oscar.
Stellan Skarsgård kan få
priset för sin roll
i den norska filmen
Sentimental value.
Han fick nyligen
priset Golden Globe
för samma roll.
Det har aldrig hänt
att en manlig svensk
skådespelaren får en Oscar.
Skarsgård tävlar med
fyra andra skådespelare
om samma pris.
Ludwig Göransson gör
musik till filmer.
Han har vunnit
två Oscar tidigare.
Nu kan han vinna två till.
Han har chans att vinna
pris för bästa musik
och bästa låt.
Musiken har han gjort
till filmen Sinners.
Vilka som vinner priserna
blir klart den 15 mars.
Då är det en stor fest
för Oscar i Los Angeles,
Oscarsgalan.
8 SIDOR/TT
22 januari 2026