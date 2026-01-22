De kan vinna fint pris

Skådespelaren

Stellan Skarsgård kan vinna

det fina priset Oscar i USA.

Även musikern

Ludwig Göransson

har chans att få pris.

Det säger gruppen

som delar ut Oscar.

Stellan Skarsgård kan få

priset för sin roll

i den norska filmen

Sentimental value.

Han fick nyligen

priset Golden Globe

för samma roll.

Det har aldrig hänt

att en manlig svensk

skådespelaren får en Oscar.

Skarsgård tävlar med

fyra andra skådespelare

om samma pris.

Ludwig Göransson gör

musik till filmer.

Han har vunnit

två Oscar tidigare.

Nu kan han vinna två till.

Han har chans att vinna

pris för bästa musik

och bästa låt.

Musiken har han gjort

till filmen Sinners.

Vilka som vinner priserna

blir klart den 15 mars.

Då är det en stor fest

för Oscar i Los Angeles,

Oscarsgalan.

