Kultur

Han ler mot publiken.

Hasse Aro fick pris på Kristallengalan. Foto: Anders Wiklund/TT

Hasse Aro fick fint pris

Hasse Aro har varit
ledare för program på tv
sedan 1980-talet.

Mest känd är han
för programmet Efterlyst
i kanalen TV3.
Han började där år 1991.

I programmet berättar Hasse Aro
om brott som hänt
och visar misstänkta brottslingar.
Det är mycket populärt.

Programmet har hjälpt
poliserna att ta fast
många som gjort brott.

Nu har Hasse Aro
fått ett fint pris
på galan Kristallen.
Han har fått ett hederspris.

Kristallen är en gala
där folk som jobbar på tv
får pris.

Hasse Aro fick långa
applåder av publiken
när han tog emot sitt pris.

Han blev också hyllad
av flera kända personer.

– Hasse Aro är nog den person
som satt flest brottslingar
i fängelse.

Det sa Leif GW Persson
som är expert på brott
i en video på galan.
Han och Hasse Aro har
jobbat ihop på Efterlyst.

– Tack så mycket.
Jag hinner inte hålla
något långt tal.
Jag ska iväg och jobba
med Efterlyst som
börjar på tv strax.

Det sa Hasse Aro
till publiken på galan.

Hasse Aro är den person
som jobbat längst av alla i Sverige
med ett och samma program.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

De fick pris på galan Kristallen

Personer som fick pris

  • Årets manliga programledare
    Joakim Lundell på Kanal 5/HBO Max
  • Årets kvinnliga programledare
    Keyyo på SVT
  • Årets kvinnliga huvudroll
    Helena af Sandeberg
    i serien Meningen med livet
    på TV3/Viaplay
  • Årets manliga huvudroll
    Jakob Oftebro
    i serien Stenbeck på SVT
  • Årets biroll
    Ardalan Esmaili
    i serien Helikopterrånet på Netflix
  • Årets hederspris
    Hasse Aro

Program som fick pris

  • Tittarnas favoritprogram
    Spökjakt på Kanal 5/HBO Max
  • Årets underhållningsprogram Melodifestivalen på SVT
  • Årets tävlingsreality
    Förrädarna på TV4
  • Årets kärleksreality
    Love is blind: Sverige på Netflix
  • Årets livsstilsprogram
    Kaeli dejtar på SVT
  • Årets tv-drama
    Helikopterrånet på Netflix
  • Årets barnprogram
    Snödrömmar på SVT
  • Årets dokumentärprogram
    Den sista resan på SVT
  • Årets faktaprogram
    Sverige och kriget på SVT
  • Årets granskning
    Lundinfallet i Kalla Fakta på TV4
  • Årets komedi och humor
    Whiskey on the rocks på SVT
  • Årets nyheter och aktualitetskontroll Nyhetskoll på UR/SVT
  • Årets realityprogram
    Poliserna i våldsvågen på TV4
  • Årets sportproduktion
    SHL på TV4
De står på scenen med sina priser. Joakim Lundell och Keyyo Petrushina fick varsitt pris på galan. Foto: Anders Wiklund/TT

5 september 2025

2 kommentarer
  1. V skriver:
    5 september, 2025 kl. 11:07

    Saknar honom i tv rutan.

    Svara
  2. Timrå IK supporter skriver:
    5 september, 2025 kl. 12:40

    Heja SHL!! Och Timrå IK
    ❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍❤️🤍

    Svara
