Hasse Aro fick fint pris

Hasse Aro har varit

ledare för program på tv

sedan 1980-talet.

Mest känd är han

för programmet Efterlyst

i kanalen TV3.

Han började där år 1991.

I programmet berättar Hasse Aro

om brott som hänt

och visar misstänkta brottslingar.

Det är mycket populärt.

Programmet har hjälpt

poliserna att ta fast

många som gjort brott.

Nu har Hasse Aro

fått ett fint pris

på galan Kristallen.

Han har fått ett hederspris.

Kristallen är en gala

där folk som jobbar på tv

får pris.

Hasse Aro fick långa

applåder av publiken

när han tog emot sitt pris.

Han blev också hyllad

av flera kända personer.

– Hasse Aro är nog den person

som satt flest brottslingar

i fängelse.

Det sa Leif GW Persson

som är expert på brott

i en video på galan.

Han och Hasse Aro har

jobbat ihop på Efterlyst.

– Tack så mycket.

Jag hinner inte hålla

något långt tal.

Jag ska iväg och jobba

med Efterlyst som

börjar på tv strax.

Det sa Hasse Aro

till publiken på galan.

Hasse Aro är den person

som jobbat längst av alla i Sverige

med ett och samma program.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR