Hon får pris för bok

Varje år är det en bok

på lätt svenska

som får Lättläst-priset.

I år går priset

till boken Premiären.

Marie Albertsson

har skrivit boken.

Det är en grupp som bestämmer

vem som får priset.

I gruppen finns folk

som jobbar med böcker

och folk som läser lättlästa böcker.

Premiären handlar om teater.

Gruppen säger att boken

berättar om teaterns magi

på ett bra sätt.

Och att språket i boken

gör att läsaren får känslor.

Marie Albertsson

är författare, men hon

är också lärare i teater.

Priset delas ut på

Bokmässan i Göteborg

om några veckor.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan

som delar ut priset

som är på 50 tusen kronor.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR