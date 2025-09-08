Kultur

En närbild på Marie. Hon tittar in i kameran. Bilden är svartvit.

Marie Albertsson. Foto: Robert Johansson/Pressbild

Hon får pris för bok

Varje år är det en bok
på lätt svenska
som får Lättläst-priset.

I år går priset
till boken Premiären.
Marie Albertsson
har skrivit boken.

Det är en grupp som bestämmer
vem som får priset.
I gruppen finns folk
som jobbar med böcker
och folk som läser lättlästa böcker.

Premiären handlar om teater.
Gruppen säger att boken
berättar om teaterns magi
på ett bra sätt.
Och att språket i boken
gör att läsaren får känslor.

Marie Albertsson
är författare, men hon
är också lärare i teater.

Priset delas ut på
Bokmässan i Göteborg
om några veckor.

Det är Studieförbundet Vuxenskolan
som delar ut priset
som är på 50 tusen kronor.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

8 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Lele skriver:
    8 september, 2025 kl. 09:47

    Duktig kvinna

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

