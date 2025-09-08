Kultur
Marie Albertsson. Foto: Robert Johansson/Pressbild
Hon får pris för bok
Varje år är det en bok
på lätt svenska
som får Lättläst-priset.
I år går priset
till boken Premiären.
Marie Albertsson
har skrivit boken.
Det är en grupp som bestämmer
vem som får priset.
I gruppen finns folk
som jobbar med böcker
och folk som läser lättlästa böcker.
Premiären handlar om teater.
Gruppen säger att boken
berättar om teaterns magi
på ett bra sätt.
Och att språket i boken
gör att läsaren får känslor.
Marie Albertsson
är författare, men hon
är också lärare i teater.
Priset delas ut på
Bokmässan i Göteborg
om några veckor.
Det är Studieförbundet Vuxenskolan
som delar ut priset
som är på 50 tusen kronor.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
