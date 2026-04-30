Besviken efter möte om klimatet

Det har varit ett

stort möte om klimatet.

Mötet var i landet

Colombia i Sydamerika.

Det slutade på onsdagen.

Mötet handlade om

hur världens länder

ska sluta elda med

kol, olja och gas.

Det är bränslen som

gör klimatet varmare.

Ungefär 60 länder

var med på mötet.

De vill jobba snabbare

med att minska bränslen

som ändrar klimatet.

De tycker att FN jobbar

för långsamt med det.

Men länderna på mötet

hade svårt att komma

överens om saker.

Till slut bestämde de

bara att det ska bli

ett nytt möte nästa år.

– Det var ett viktigt möte.

Men jag är lite besviken

över att vi inte

kom överens om mer.

Det säger Emma Wiesner

som var med på mötet.

Hon är politiker

i EU för Centerpartiet.

8 SIDOR/TT