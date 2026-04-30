Världen
Emma Wiesner från Centerpartiet var med på mötet i Colombia. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Besviken efter möte om klimatet
Det har varit ett
stort möte om klimatet.
Mötet var i landet
Colombia i Sydamerika.
Det slutade på onsdagen.
Mötet handlade om
hur världens länder
ska sluta elda med
kol, olja och gas.
Det är bränslen som
gör klimatet varmare.
Ungefär 60 länder
var med på mötet.
De vill jobba snabbare
med att minska bränslen
som ändrar klimatet.
De tycker att FN jobbar
för långsamt med det.
Men länderna på mötet
hade svårt att komma
överens om saker.
Till slut bestämde de
bara att det ska bli
ett nytt möte nästa år.
– Det var ett viktigt möte.
Men jag är lite besviken
över att vi inte
kom överens om mer.
Det säger Emma Wiesner
som var med på mötet.
Hon är politiker
i EU för Centerpartiet.
8 SIDOR/TT
30 april 2026
Ni skrev inte vad de kom överens på? Så att politikern Emma blev besviken på.
Hej Maja!
Länderna bestämde ingenting alls
om hur utsläppen ska minska.
Därför blev Emma besviken.
/8 Sidor