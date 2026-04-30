Världen

Porträtt på personen.

Emma Wiesner från Centerpartiet var med på mötet i Colombia. Foto: Caisa Rasmussen/TT

Besviken efter möte om klimatet

Det har varit ett
stort möte om klimatet.
Mötet var i landet
Colombia i Sydamerika.
Det slutade på onsdagen.

Mötet handlade om
hur världens länder
ska sluta elda med
kol, olja och gas.
Det är bränslen som
gör klimatet varmare.

Ungefär 60 länder
var med på mötet.
De vill jobba snabbare
med att minska bränslen
som ändrar klimatet.
De tycker att FN jobbar
för långsamt med det.

Men länderna på mötet
hade svårt att komma
överens om saker.

Till slut bestämde de
bara att det ska bli
ett nytt möte nästa år.

– Det var ett viktigt möte.
Men jag är lite besviken
över att vi inte
kom överens om mer.

Det säger Emma Wiesner
som var med på mötet.
Hon är politiker
i EU för Centerpartiet.

8 SIDOR/TT

30 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Maja skriver:
    30 april, 2026 kl. 13:12

    Ni skrev inte vad de kom överens på? Så att politikern Emma blev besviken på.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      30 april, 2026 kl. 13:50

      Hej Maja!

      Länderna bestämde ingenting alls
      om hur utsläppen ska minska.
      Därför blev Emma besviken.

      /8 Sidor

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

