Världen

Rekord i värme och energi

Europa är området på jorden
där värmen ökar mest.
Förra året blev det
flera rekord i värme.

  • I de norra delarna av
    Finland, Sverige och Norge
    var det över 30 grader.
    Platserna ligger
    norr om polcirkeln.
    Där brukar det vara
    lägre temperaturer.
  • Det blev stora bränder
    i skog och mark.
    Det brann framför allt
    i Spanien och Portugal.
  • För fjärde året i rad
    var temperaturen på havets yta
    den högsta människor har mätt.
  • 139 miljarder ton is
    smälte på Grönland.

Samtidigt har mer energi till el
kommit från sol och vind.
Det beror på flera saker.

  • Det har varit mer soligt.
  • Fler kraftverk använder
    sol som energi.
  • Luften har blivit renare.
    Då kan mer sol träffa kraftverken.

Men mer sol ökar risken
för att det blir torka.
Då kan kraftverken
som använder vatten
få problem.

Gruppen Copernicus
har gjort undersökningen.
De är EUs experter på klimatet.

8 SIDOR/TT

Förnybar energi

  • Sol och vind kan inte ta slut.
    Därför kallas energi
    från sol och vind förnybar.
    Det betyder att det hela tiden
    går att göra ny energi av dem.
  • Energi från olja och kol
    är inte förnybar.
    Den kan ta slut.
    Det tar miljoner år
    för naturen att skapa
    ny olja och kol.
  • Sol och vind släpper
    inte ut några gaser
    som värmer upp jorden.
    Det gör olja och kol.
Stolpar med snurror i havet. Vindkraft i havet. Foto: TT

29 april 2026

