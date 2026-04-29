En av många varma dagar i Paris förra året. Foto: Christophe Ena/AP/TT
Ett block av is smälter på Grönland. Foto: Emilio Morenatti/AP/TT
Hus i Tyskland som använder sol som energi. Foto: Martin Meissner/AP/TT
Rekord i värme och energi
Europa är området på jorden
där värmen ökar mest.
Förra året blev det
flera rekord i värme.
- I de norra delarna av
Finland, Sverige och Norge
var det över 30 grader.
Platserna ligger
norr om polcirkeln.
Där brukar det vara
lägre temperaturer.
- Det blev stora bränder
i skog och mark.
Det brann framför allt
i Spanien och Portugal.
- För fjärde året i rad
var temperaturen på havets yta
den högsta människor har mätt.
- 139 miljarder ton is
smälte på Grönland.
Samtidigt har mer energi till el
kommit från sol och vind.
Det beror på flera saker.
- Det har varit mer soligt.
- Fler kraftverk använder
sol som energi.
- Luften har blivit renare.
Då kan mer sol träffa kraftverken.
Men mer sol ökar risken
för att det blir torka.
Då kan kraftverken
som använder vatten
få problem.
Gruppen Copernicus
har gjort undersökningen.
De är EUs experter på klimatet.
8 SIDOR/TT
Förnybar energi
- Sol och vind kan inte ta slut.
Därför kallas energi
från sol och vind förnybar.
Det betyder att det hela tiden
går att göra ny energi av dem.
- Energi från olja och kol
är inte förnybar.
Den kan ta slut.
Det tar miljoner år
för naturen att skapa
ny olja och kol.
- Sol och vind släpper
inte ut några gaser
som värmer upp jorden.
Det gör olja och kol.
29 april 2026