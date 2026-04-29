Rekord i värme och energi

Europa är området på jorden

där värmen ökar mest.

Förra året blev det

flera rekord i värme.

I de norra delarna av

Finland, Sverige och Norge

var det över 30 grader.

Platserna ligger

norr om polcirkeln.

Där brukar det vara

lägre temperaturer.

Det blev stora bränder

i skog och mark.

Det brann framför allt

i Spanien och Portugal.

För fjärde året i rad

var temperaturen på havets yta

den högsta människor har mätt.

139 miljarder ton is

smälte på Grönland.

Samtidigt har mer energi till el

kommit från sol och vind.

Det beror på flera saker.

Det har varit mer soligt.

Fler kraftverk använder

sol som energi.

Luften har blivit renare.

Då kan mer sol träffa kraftverken.

Men mer sol ökar risken

för att det blir torka.

Då kan kraftverken

som använder vatten

få problem.

Gruppen Copernicus

har gjort undersökningen.

De är EUs experter på klimatet.

8 SIDOR/TT