Färskpotatis i en skål.

Färsk potatis från Sverige. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Första svenska potatisen

Årets första potatis
som är odlad i Sverige
finns nu att köpa i affären.
Det säger företaget Coop.

Potatisen kommer från Torekov
i Skåne i södra Sverige.
Där har det varit
en bra vår
för potatis att växa.

Det finns bara
lite potatis som är klar.
Den färska potatisen
finns bara att köpa
i en del av Coops affärer.

Den kostar 300 kronor kilot.
Vanlig potatis kostar
ungefär 13 kronor kilot.

Den första färska
potatisen från Sverige
brukar vara dyr.

8 SIDOR/TT

29 april 2026

2 kommentarer
  1. Biologen skriver:
    29 april, 2026 kl. 11:59

    Personligen tycker jag dom ”första” potatisen är både smaklösa och vattniga. Så att folk betalar dessa fantasi summor för så dålig kvalitet är obegripligt.
    Har inget med gastronomi eller smakupplevelse att göra.

  2. v skriver:
    29 april, 2026 kl. 12:04

    jag väntar ett par veckor ,sen köper jag då är d8m billigare. 300 kr för en kilo är för mycket för mig.🤗🤗

Fler liknande artiklar