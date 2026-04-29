Första svenska potatisen

Årets första potatis

som är odlad i Sverige

finns nu att köpa i affären.

Det säger företaget Coop.

Potatisen kommer från Torekov

i Skåne i södra Sverige.

Där har det varit

en bra vår

för potatis att växa.

Det finns bara

lite potatis som är klar.

Den färska potatisen

finns bara att köpa

i en del av Coops affärer.

Den kostar 300 kronor kilot.

Vanlig potatis kostar

ungefär 13 kronor kilot.

Den första färska

potatisen från Sverige

brukar vara dyr.

8 SIDOR/TT