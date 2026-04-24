Rättegång om Maradonas död

Maradona från Argentina

var en av världens

bästa spelare i fotboll.

När han dog

var han bara 60 år.

Nu har det startat

en rättegång i Argentina.

Den handlar om

Maradonas död.

Han dog år 2020.

Då hade han precis

blivit opererad i hjärnan.

Han fick vård i sitt hem.

Det blev problem med hjärtat.

Han fick en hjärtattack och dog.

Flera personer

i hans familj blev arga.

De tyckte att Maradona

hade fått dålig vård i sitt hem.

Familjen sa att Maradona

hade levt om han

hade fått bra vård.

Därför ville familjen

att det skulle bli en rättegång

mot läkare och annan personal.

Förra veckan började

rättegången i en domstol.

Det är åtta personer

som är misstänkta för brott.

I Argentina är Maradona

en av de största hjältarna.

Nu ska hans döda kropp

flyttas till ett särskilt hus

i staden Buenos Aires.

Det är ett mausoleum.

Där ska alla som vill

kunna besöka Maradonas grav.

MARTIN HANBERG OCH TT