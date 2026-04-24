    Maradona när laget Napoli blev mästare i Italien år 1987. Foto: Massimo Sambucetti/AP/TT

    En rättegång har börjat om Maradonas död. Foto: Rodrigo Abd/AP/TT

Rättegång om Maradonas död

Maradona från Argentina
var en av världens
bästa spelare i fotboll.
När han dog
var han bara 60 år.

Nu har det startat
en rättegång i Argentina.
Den handlar om
Maradonas död.

Han dog år 2020.
Då hade han precis
blivit opererad i hjärnan.
Han fick vård i sitt hem.
Det blev problem med hjärtat.
Han fick en hjärtattack och dog.

Flera personer
i hans familj blev arga.
De tyckte att Maradona
hade fått dålig vård i sitt hem.

Familjen sa att Maradona
hade levt om han
hade fått bra vård.
Därför ville familjen
att det skulle bli en rättegång
mot läkare och annan personal.

Förra veckan började
rättegången i en domstol.
Det är åtta personer
som är misstänkta för brott.

I Argentina är Maradona
en av de största hjältarna.

Nu ska hans döda kropp
flyttas till ett särskilt hus
i staden Buenos Aires.
Det är ett mausoleum.
Där ska alla som vill
kunna besöka Maradonas grav.

MARTIN HANBERG OCH TT

Han vann VM i fotboll

  • Maradonas hela namn
    var Diego Armando Maradona.
    Han växte upp i staden
    Buenos Aires i landet Argentina.
    Hans familj var fattig.
    Han hade sju syskon.
  • Han spelade
    i Argentinas landslag.
    År 1986 vann de VM i fotboll.
  • Han spelade också
    i laget Napoli i Italien.
    År 1987 och 1990 vann Napoli
    den italienska serien.
  • Maradona tog mycket droger
    och hade många kvinnor.
    Han fick minst fem barn
    med fyra olika kvinnor.
På en fotbollsplan. Människor lyfter upp Maradona. Han håller VM-trofén i sina händer. Maradona när Argentina vann VM-guld år 1986. Foto: Carlo Fumagalli/AP/TT

24 april 2026

  1. e skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:06

    messi eller ronaldo

  2. Philip skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:06

    Ronaldo

  3. ekak skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:07

    ronaldo

  4. en annan person i värden. skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:07

    ronaldo

  5. a guy skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:11

    ronaldo

  6. lol skriver:
    24 april, 2026 kl. 10:20

    ronaldo messi är sämst

