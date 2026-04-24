Nöjesparkerna öppnar

Nu öppnar Sveriges

nöjesparker för sommaren.

Några biljetter blir lite dyrare.

Andra blir inte det.

Gröna Lund i Stockholm

öppnar på lördag den 25 april.

Parken höjer inte priserna

för vanliga biljetter.

I år har Gröna Lund

en ny karusell

som heter Spindeln.

– Den var jättekul!

Det säger Ada Eriksson.

Hon var en av de första

som fick åka karusellen.

En gata med musik

och mat från Korea

är också nytt

på Gröna Lund.

Temat är k-pop.

Liseberg i Göteborg

har redan öppnat.

De har en ny karusell i år

som heter Stormvåg.

Liseberg höjer inte priset

om du köper biljett på internet.

Biljett på plats kostar lite mer.

Parken har också dyrare

biljetter vissa dagar.

Både Gröna Lund och Liseberg

har också många konserter

i sommar.

På Gröna Lund och Liseberg

kostar en biljett

mellan 500 och 600 kronor

många dagar under sommaren.

Det gäller en vuxen

som vill åka karuseller.

