Spindeln är en ny karusell på Gröna Lund i Stockholm. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Ella Liotta, Minou Djemili Kovacevic, Harriet Djemili Kovacevic, Ada Eriksson, Li Tahmlet och Olivia Lindgren-Maschmann har åkt den nya karusellen Spindeln på Gröna Lund. Foto: Anton Andersson/8 Sidor
Stormvåg heter en ny karusell på Liseberg i Göteborg. Foto: Pressbild Liseberg
Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson på Liseberg nöjespark tidigare i april. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Nöjesparkerna öppnar
Nu öppnar Sveriges
nöjesparker för sommaren.
Några biljetter blir lite dyrare.
Andra blir inte det.
Gröna Lund i Stockholm
öppnar på lördag den 25 april.
Parken höjer inte priserna
för vanliga biljetter.
I år har Gröna Lund
en ny karusell
som heter Spindeln.
– Den var jättekul!
Det säger Ada Eriksson.
Hon var en av de första
som fick åka karusellen.
En gata med musik
och mat från Korea
är också nytt
på Gröna Lund.
Temat är k-pop.
Liseberg i Göteborg
har redan öppnat.
De har en ny karusell i år
som heter Stormvåg.
Liseberg höjer inte priset
om du köper biljett på internet.
Biljett på plats kostar lite mer.
Parken har också dyrare
biljetter vissa dagar.
Både Gröna Lund och Liseberg
har också många konserter
i sommar.
På Gröna Lund och Liseberg
kostar en biljett
mellan 500 och 600 kronor
många dagar under sommaren.
Det gäller en vuxen
som vill åka karuseller.
Fler nöjesparker i Sverige
- Furuvik utanför Gävle
En park i Furuvik
med både djur och karuseller.
En biljett för en vuxen kostar
ungefär 519 kronor i sommar.
- Kolmården i Östergötland
Parken har djur och karuseller.
Parken höjer priset på biljetter.
För två vuxna och två barn
kostar det 2 116 kronor under juli.
- Skara sommarland i Västergötland
Parken sänker priset lite
för en vanlig biljett.
Vuxna kostar ungefär 565 kr.
Barn kostar 430 kronor för en dag.
- Astrid Lindgrens värld i Vimmerby
Parken höjer priserna.
De har byggt ut sin park i år.
Där kostar en biljett för en vuxen
ungefär 560 kronor.
24 april 2026
Liseberg då
jag vill till gröna lönd för det är k-pop tema