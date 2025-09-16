Den amerikanska skådespelaren

Robert Redford är död.

Redford var en av världens

mest kända skådespelare

på 1960-talet och 1970-talet.

Han var med i filmer som

Blåsningen

Den store Gatsby

och Alla presidentens män.

Han gjorde också

egna filmer.

Bland annat fick han

priset Oscar år 1981 för

sin film En familj som andra.

Robert Redford var

skådespelare i över 60 år.

Den sista kända film

han var med i var

Avengers: Endgame

från år 2019.

Robert Redford blev 89 år gammal.

8 SIDOR/TT