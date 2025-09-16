Kultur
Robert Redford blev 89 år gammal. Bilden är från år 2013. Foto: Charles Sykes/AP/TT
Robert Redford är död
Den amerikanska skådespelaren
Robert Redford är död.
Redford var en av världens
mest kända skådespelare
på 1960-talet och 1970-talet.
Han var med i filmer som
Blåsningen
Den store Gatsby
och Alla presidentens män.
Han gjorde också
egna filmer.
Bland annat fick han
priset Oscar år 1981 för
sin film En familj som andra.
Robert Redford var
skådespelare i över 60 år.
Den sista kända film
han var med i var
Avengers: Endgame
från år 2019.
Robert Redford blev 89 år gammal.
16 september 2025
