Kultur
Jessica Steje och Linnea Steje. Foto: Martin Hanberg/8 Sidor
Bok om Downs syndrom
När Jessica Steje fick
en dotter med diagnosen
Downs syndrom
blev hon ledsen och rädd.
Men hennes dotter Linnea
har lärt henne att Downs syndrom
inte är farligt.
I dag är Linnea Steje 18 år.
Hon har flyttat hemifrån,
hon studerar, hon har kompisar
och en flickvän.
– Jag vill bli artist.
Jag vill sjunga, dansa
och spela teater,
säger Linnea Steje till 8 Sidor.
Hennes mamma Jessica
har skrivit en bok
som heter Resan till Downtown.
Den handlar om att hon
blev ledsen och rädd
när hon fick Linnea.
– Jag skrev boken
för att förstå mig själv
och mina egna tankar,
säger Jessica Steje.
För att förstå sina tankar
behövde hon ta reda på mer
om vad folk förr i tiden
har tänkt om människor
med Downs syndrom.
Därför handlar boken också
om hur det var förr
för personer med den diagnosen.
På omslaget till boken
finns det bilder på Linnea
och människor som hon känner.
– Jag tycker att det känns bra
och spännande att mamma
skrev en bok om mig,
säger Linnea Steje.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
Downs syndrom
- Personer med Downs syndrom
har en intellektuell funktionsnedsättning.
- Ungefär 1 procent av Sveriges folk
har en intellektuell funktionsnedsättning.
- Månaden oktober kallas för Rocktober
av Svenska Downföreningen.
Föreningen jobbar för att personer
med Downs syndrom ska
ha det bra i livet.
I oktober jobbar de extra
med att fler ska lära
mer om Downs syndrom.
3 oktober 2025