Bok om Downs syndrom

När Jessica Steje fick

en dotter med diagnosen

Downs syndrom

blev hon ledsen och rädd.

Men hennes dotter Linnea

har lärt henne att Downs syndrom

inte är farligt.

I dag är Linnea Steje 18 år.

Hon har flyttat hemifrån,

hon studerar, hon har kompisar

och en flickvän.

– Jag vill bli artist.

Jag vill sjunga, dansa

och spela teater,

säger Linnea Steje till 8 Sidor.

Hennes mamma Jessica

har skrivit en bok

som heter Resan till Downtown.

Den handlar om att hon

blev ledsen och rädd

när hon fick Linnea.

– Jag skrev boken

för att förstå mig själv

och mina egna tankar,

säger Jessica Steje.

För att förstå sina tankar

behövde hon ta reda på mer

om vad folk förr i tiden

har tänkt om människor

med Downs syndrom.

Därför handlar boken också

om hur det var förr

för personer med den diagnosen.

På omslaget till boken

finns det bilder på Linnea

och människor som hon känner.

– Jag tycker att det känns bra

och spännande att mamma

skrev en bok om mig,

säger Linnea Steje.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR