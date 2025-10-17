Kultur
De är med och tävlar i årets finaler i Idol. Foto: Jakob Dahlström/TV4
De tävlar i Idol
Juryn hade svårt
att bestämma sig i år.
Men nu är det klart
vilka 16 personer
som ska tävla i finalerna
i programmet Idol.
Katia Mosally
är med i gruppen, juryn,
som bestämmer
vilka som går vidare.
– Det är flera år sedan
vi hade så här många
bra personer som tävlar,
säger Katia Mosally.
En av dem som tävlar
är Nora Lundmark.
Hon är 22 år
och kommer från Göteborg.
Hon sjöng låten Anaconda
av artisten Nicki Minaj
när det var tävlingar
för att komma till finalerna.
Juryn blev mycket
imponerad av henne.
Den låten sjöng Nora i duschen
redan när hon var tio år.
Det är en låt
med mycket energi.
– Men jag har också
en lugnare sida
som jag vill visa upp,
säger Nora Lundmark.
På lördag den 18 oktober
är den första finalen i TV4.
De tävlar i årets Idol
- Allan Ismail, 21 år, från Stockholm.
- Alma Adolfsson, 19 år, från Stockholm.
- Arvid Lorentsson, 20 år, från Vemdalen.
- Ingrid Enckell, 23 år, från Helsingfors.
- Jénovic Luyindula, 18 år, från Uppsala.
- Jonas Elfqvist, 26 år, från Sveg.
- Karl Noremo, 31 år, från Stockholm.
- Love Backlund, 18 år, från Gävle.
- Love Hedlund Stenmarck, 18 år, från Lidingö.
- Malva Turestedt Cederholm, 15 år, från Stockholm.
- Nicolina-Mercedes Brandström, 16 år, från Stockholm.
- Nora Lundmark, 22 år, från Göteborg.
- Rasmus Bergman, 24 år, från Stockholm.
- Rebecca Larsson, 24 år, från Göteborg.
- Sofia Gregersen, 21 år, från Falkenberg.
- Tuva Råwall, 17 år, från Göteborg.
17 oktober 2025