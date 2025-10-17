De tävlar i Idol

Juryn hade svårt

att bestämma sig i år.

Men nu är det klart

vilka 16 personer

som ska tävla i finalerna

i programmet Idol.

Katia Mosally

är med i gruppen, juryn,

som bestämmer

vilka som går vidare.

– Det är flera år sedan

vi hade så här många

bra personer som tävlar,

säger Katia Mosally.

En av dem som tävlar

är Nora Lundmark.

Hon är 22 år

och kommer från Göteborg.

Hon sjöng låten Anaconda

av artisten Nicki Minaj

när det var tävlingar

för att komma till finalerna.

Juryn blev mycket

imponerad av henne.

Den låten sjöng Nora i duschen

redan när hon var tio år.

Det är en låt

med mycket energi.

– Men jag har också

en lugnare sida

som jag vill visa upp,

säger Nora Lundmark.

På lördag den 18 oktober

är den första finalen i TV4.

8 SIDOR/TT

Tittar du på Idol?

Vem hejar du på?

Skriv gärna en kommentar.