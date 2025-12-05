En av dem vinner Idol

På lördag den 6 december

är det final i programmet

Idol i TV4.

Hela hösten har tävlingen varit.

Nu är det bara tre artister kvar.

Love Hedlund Stenmarck,

Nicolina-Mercedes Brandström

och Tuva Råwall tävlar i finalen.

– Jag trodde att jag skulle

klara mig max en vecka,

säger Nicolina-Mercedes Brandström.

I finalen ska de sjunga

tre låtar var.

En jury säger vad de tycker

om deras framträdanden.

Tittarna röstar på sin favorit.

Den som får flest röster

vinner Idol.

Vinnaren får sedan hjälp

att göra en egen skiva.

8 SIDOR/TT

