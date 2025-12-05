Kultur
Love Hedlund Stenmark, Nicolina-Mercedes Brandström och Tuva Råwall. Foto: Pontus Lundahl/TT
En av dem vinner Idol
På lördag den 6 december
är det final i programmet
Idol i TV4.
Hela hösten har tävlingen varit.
Nu är det bara tre artister kvar.
Love Hedlund Stenmarck,
Nicolina-Mercedes Brandström
och Tuva Råwall tävlar i finalen.
– Jag trodde att jag skulle
klara mig max en vecka,
säger Nicolina-Mercedes Brandström.
I finalen ska de sjunga
tre låtar var.
En jury säger vad de tycker
om deras framträdanden.
Tittarna röstar på sin favorit.
Den som får flest röster
vinner Idol.
Vinnaren får sedan hjälp
att göra en egen skiva.
8 SIDOR/TT
