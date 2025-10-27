Kultur
Alexandra Pascalidou är med i Förrädarna. Foto: Nigel Perry/TV4
Förrädare i tv
Förrädarna är ett
populärt program i TV4.
Kända personer är med
och ska lura varandra.
Nu kommer nya avsnitt
som går att se på tisdagar
i TV4 och på TV4 Play.
En av dem som är med är
Alexandra Pascalidou
som är journalist och författare.
Det är Dragomir Mrsic
som leder programmet.
Han kallas Gago.
20 personer är med i Förrädarna
- Isabella Löwengrip som har företag och är influerare på internet.
- Tom Sjöstedt som är kock och äger restaurang.
- Malou von Sivers som är författare och leder program.
- Marcus Birro som skriver dikter och leder program.
- Gry Forssell som leder program.
- Alexander Pärleros som är företagare och har en podcast.
- Alexandra Pascalidou som är journalist och författare.
- Cleo Kinnaman som är konstnär och gör tatueringar.
- Samuel SampeV2 Stronegger som är populär på sajten Youtube.
- Ahmed Berhan som är komiker och leder program.
- Malick Afocozi som är artist och skådespelare.
- Wilmer Bach-Lundin som är influerare på internet.
- Rebecca Pumahjärta Jansson som är medium, hon säger att hon kan få kontakt med andar.
- Matilda Allan som är företagare.
- Johannes Wretljung Persson som äger en butik för spel.
- Joel Holmgren som forskar om brott.
- Mona Ammar-Persson som är polis.
- Jan Salestrand som har jobbat som militär.
- Janina Udiljak som jobbar med att bygga robotar.
- Britta Kjellstrand som har jobbat som polis i USA.
Hur går den/spelet till?
Hej Coola ola.
I Förrädarna har
de som spelar
olika roller.
Några är förrädare.
De andra kallas för trogna.
De trogna vet inte
vilka förrädarna är.
Sedan ska alla
rösta på vilka
de tror är förrädare.
Spelet är slut när
bara några spelare
är kvar.
Är någon av förrädarna kvar
har förrädarna vunnit.
Är det bara trogna kvar
har trogna vunnit.
Vänligen,