Förrädare i tv

Förrädarna är ett

populärt program i TV4.

Kända personer är med

och ska lura varandra.

Nu kommer nya avsnitt

som går att se på tisdagar

i TV4 och på TV4 Play.

En av dem som är med är

Alexandra Pascalidou

som är journalist och författare.

Det är Dragomir Mrsic

som leder programmet.

Han kallas Gago.

