Hon står utanför ett slott. Hon ler och tittar in i kameran.

Alexandra Pascalidou är med i Förrädarna. Foto: Nigel Perry/TV4

Förrädare i tv

Förrädarna är ett
populärt program i TV4.
Kända personer är med
och ska lura varandra.

Nu kommer nya avsnitt
som går att se på tisdagar
i TV4 och på TV4 Play.

En av dem som är med är
Alexandra Pascalidou
som är journalist och författare.

Det är Dragomir Mrsic
som leder programmet.
Han kallas Gago.

20 personer är med i Förrädarna

  • Isabella Löwengrip som har företag och är influerare på internet.
  • Tom Sjöstedt som är kock och äger restaurang.
  • Malou von Sivers som är författare och leder program.
  • Marcus Birro som skriver dikter och leder program.
  • Gry Forssell som leder program.
  • Alexander Pärleros som är företagare och har en podcast.
  • Alexandra Pascalidou som är journalist och författare.
  • Cleo Kinnaman som är konstnär och gör tatueringar.
  • Samuel SampeV2 Stronegger som är populär på sajten Youtube.
  • Ahmed Berhan som är komiker och leder program.
  • Malick Afocozi som är artist och skådespelare.
  • Wilmer Bach-Lundin som är influerare på internet.
  • Rebecca Pumahjärta Jansson som är medium, hon säger att hon kan få kontakt med andar.
  • Matilda Allan som är företagare.
  • Johannes Wretljung Persson som äger en butik för spel.
  • Joel Holmgren som forskar om brott.
  • Mona Ammar-Persson som är polis.
  • Jan Salestrand som har jobbat som militär.
  • Janina Udiljak som jobbar med att bygga robotar.
  • Britta Kjellstrand som har jobbat som polis i USA.

27 oktober 2025

  1. coola ola skriver:
    27 oktober, 2025 kl. 10:47

    Hur går den/spelet till?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      27 oktober, 2025 kl. 10:55

      Hej Coola ola.

      I Förrädarna har
      de som spelar
      olika roller.
      Några är förrädare.
      De andra kallas för trogna.
      De trogna vet inte
      vilka förrädarna är.

      Sedan ska alla
      rösta på vilka
      de tror är förrädare.

      Spelet är slut när
      bara några spelare
      är kvar.

      Är någon av förrädarna kvar
      har förrädarna vunnit.
      Är det bara trogna kvar
      har trogna vunnit.

      Vänligen,

Kommentera

