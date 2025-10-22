Uusmas bok kan få pris

År 1897 flög tre svenskar

mot Nordpolen i en luftballong.

De hette Salomon August Andrée,

Nils Strindberg och Knut Fraenkel.

Ingen människa hade varit

på Nordpolen tidigare.

De tre ville bli först.

Men de kom aldrig fram.

Deras ballong kraschade

på en öde plats

långt från Nordpolen.

De vandrade länge

bland snö och is

för att hitta hjälp.

Men när de kom till ön Vitön

dog alla tre.

Sedan dröjde det 30 år

innan deras kroppar

blev hittade.

Vad hade hänt männen?

Det har författaren

Bea Uusma länge försökt

ta reda på.

För tolv år sedan skrev

hon en bok om det.

Nu har hon skrivit en till.

Den heter Vitön.

Bea Uusma säger att hon

inte kan sluta undersöka

vad som hände på Vitön.

– Jag vet inte vad

jag håller på med.

Försöker jag lösa en gåta

eller är det något annat?

Men jag tror att detta

är mitt sätt att leva, säger hon.

I den nya boken

har Bea Uusma undersökt

fler saker som har

med männens resa att göra.

Hon har bland annat

lyckats läsa Andrées dagbok.

Den fanns på Vitön men

var mycket skadad av vatten.

Uusma har också rest

med båt till Vitön.

Hon sålde sin bil och lägenhet

för att ha råd med resan.

Men det gick inte att

komma iland på ön.

Det var för många

isbjörnar där.

Det är farliga djur.

Och de får inte skjutas.

Nu försöker Bea Uusma

ordna en ny resa till Vitön.

– Jag är frisk och stark,

säger hon.

Nyligen blev det klart

att hennes bok kan

få Augustpriset.

Den 24 november får

vi veta vem som

vinner priset.

8 SIDOR/TT