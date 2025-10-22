Kultur
Författaren Bea Uusma. Foto: Claudio Bresciani/TT
Knut Fraenkel, Salomon August Andrée och Nils Strindberg kom aldrig fram till Nordpolen. Foto: Grenna museum
Svenskarna hade med sig en kamera på resan. Här har de fotograferat luftballongen efter kraschen. Foto: Grenna museum
Uusmas bok kan få pris
År 1897 flög tre svenskar
mot Nordpolen i en luftballong.
De hette Salomon August Andrée,
Nils Strindberg och Knut Fraenkel.
Ingen människa hade varit
på Nordpolen tidigare.
De tre ville bli först.
Men de kom aldrig fram.
Deras ballong kraschade
på en öde plats
långt från Nordpolen.
De vandrade länge
bland snö och is
för att hitta hjälp.
Men när de kom till ön Vitön
dog alla tre.
Sedan dröjde det 30 år
innan deras kroppar
blev hittade.
Vad hade hänt männen?
Det har författaren
Bea Uusma länge försökt
ta reda på.
För tolv år sedan skrev
hon en bok om det.
Nu har hon skrivit en till.
Den heter Vitön.
Bea Uusma säger att hon
inte kan sluta undersöka
vad som hände på Vitön.
– Jag vet inte vad
jag håller på med.
Försöker jag lösa en gåta
eller är det något annat?
Men jag tror att detta
är mitt sätt att leva, säger hon.
I den nya boken
har Bea Uusma undersökt
fler saker som har
med männens resa att göra.
Hon har bland annat
lyckats läsa Andrées dagbok.
Den fanns på Vitön men
var mycket skadad av vatten.
Uusma har också rest
med båt till Vitön.
Hon sålde sin bil och lägenhet
för att ha råd med resan.
Men det gick inte att
komma iland på ön.
Det var för många
isbjörnar där.
Det är farliga djur.
Och de får inte skjutas.
Nu försöker Bea Uusma
ordna en ny resa till Vitön.
– Jag är frisk och stark,
säger hon.
Nyligen blev det klart
att hennes bok kan
få Augustpriset.
Den 24 november får
vi veta vem som
vinner priset.
8 SIDOR/TT
22 oktober 2025
Per Olaf Sundman hade redan skrivet en bok som heter Andreas Ballong Färd på 1980 talet.
Boken bearbetades till lätt läst och kan köpas från LL-förlaget.
