Kultur

De står bredvid varandra. De är glada.

Assia Dahir, Hampus Hedström och Linnea Wikblad. Foto: Anders Wiklund/TT

De leder Musikhjälpen

Assia Dahir,
Hampus Hedström
och Linnea Wikblad
leder Musikhjälpen i år.

Insamlingen är mellan
den 1 och 7 december.
I år är den i Karlstad.

– Jag är stolt över
att få vara med.

Det säger Hampus Hedström.
Han är komiker
och har vunnit Let’s dance.
Det är första gången
han leder Musikhjälpen.

När han var liten låg han
på en madrass framför teven
och tittade på Musikhjälpen.

– Musikhjälpen är en av
de finaste traditionerna
vi har i Sverige, säger han.

Assia Dahir och Linnea Wikblad
har båda lett Musikhjälpen tidigare.

I år ska pengarna som samlas in
användas för att hjälpa
fler barn att få gå i skolan.

Musikhjälpen går att se på SVT
och höra på Sveriges Radio.

8 SIDOR/TT

6 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Man skriver:
    6 november, 2025 kl. 16:01

    År 2024 var musikhälpen i min
    Växjö City.

    Svara
