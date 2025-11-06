De leder Musikhjälpen

Assia Dahir,

Hampus Hedström

och Linnea Wikblad

leder Musikhjälpen i år.

Insamlingen är mellan

den 1 och 7 december.

I år är den i Karlstad.

– Jag är stolt över

att få vara med.

Det säger Hampus Hedström.

Han är komiker

och har vunnit Let’s dance.

Det är första gången

han leder Musikhjälpen.

När han var liten låg han

på en madrass framför teven

och tittade på Musikhjälpen.

– Musikhjälpen är en av

de finaste traditionerna

vi har i Sverige, säger han.

Assia Dahir och Linnea Wikblad

har båda lett Musikhjälpen tidigare.

I år ska pengarna som samlas in

användas för att hjälpa

fler barn att få gå i skolan.

Musikhjälpen går att se på SVT

och höra på Sveriges Radio.

8 SIDOR/TT