Dags för Musikhjälpen

Den 1 december

börjar Musikhjälpen

årets insamling.

Klockan 20 går Assia Dahir,

Linnéa Wikblad

och Hampus Hedström

in i buren på Stora torget

i staden Karlstad.

De sänder från buren

dag och natt

mellan den 1 och 7 december.

Musikhjälpen går att höra

i Sveriges Radios kanal P3

och se i SVT Play.

Under veckan kommer

många gäster till buren.

Första kvällen uppträder

artisterna Daniela Rathana

och Thomas Stenström.

Under veckan kommer också

Oskar Linnros, Hooja och Cleo.

Det märks att Musikhjälpen

är i Värmland i år.

Flera artister från Värmland

ska vara med,

bland andra Sven-Ingvars.

Hela veckan kan du

ge pengar till Musikhjälpen.

Pengarna ska hjälpa fler barn

att få gå i skolan.

Organisationen Radiohjälpen

delar ut pengarna

som samlas in.

Alla barn i världen

har rätt att gå i skolan.

Men över 85 miljoner gör inte det.

Det beror ofta på krig

och andra kriser i länderna.

8 SIDOR/TT