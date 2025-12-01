Kultur
Assia Dahir, Hampus Hedström och Linnea Wikblad leder Musikhjälpen. Foto: Tommy Pedersen/TT
Dags för Musikhjälpen
Den 1 december
börjar Musikhjälpen
årets insamling.
Klockan 20 går Assia Dahir,
Linnéa Wikblad
och Hampus Hedström
in i buren på Stora torget
i staden Karlstad.
De sänder från buren
dag och natt
mellan den 1 och 7 december.
Musikhjälpen går att höra
i Sveriges Radios kanal P3
och se i SVT Play.
Under veckan kommer
många gäster till buren.
Första kvällen uppträder
artisterna Daniela Rathana
och Thomas Stenström.
Under veckan kommer också
Oskar Linnros, Hooja och Cleo.
Det märks att Musikhjälpen
är i Värmland i år.
Flera artister från Värmland
ska vara med,
bland andra Sven-Ingvars.
Hela veckan kan du
ge pengar till Musikhjälpen.
Pengarna ska hjälpa fler barn
att få gå i skolan.
Organisationen Radiohjälpen
delar ut pengarna
som samlas in.
Alla barn i världen
har rätt att gå i skolan.
Men över 85 miljoner gör inte det.
Det beror ofta på krig
och andra kriser i länderna.
8 SIDOR/TT
1 december 2025
jag tycker att det tar upp ett så bra ämnen
jag kollar på musikhjälpen varje år när det sänds i tv och radio och svt play
mvh linda
Så bra nu kan ju skolor skika in låtar och familier😊❤💞💕💕💕💕🥳🥳😊😊😊😊😊😊😊😊🥰🥰🥰😀😃😃😃😃😃❤❤❤🖤❤🧡💚💜🖤❤❤❤🧡🧡💛💛💛💙💚💚💙💙💙💜💜💜🤎🤎🖤🖤💞💞💕💕💕🥰.