Kultur

De står bredvid varandra vid ett bord.

Assia Dahir, Hampus Hedström och Linnea Wikblad leder Musikhjälpen. Foto: Tommy Pedersen/TT

Dags för Musikhjälpen

Den 1 december
börjar Musikhjälpen
årets insamling.

Klockan 20 går Assia Dahir,
Linnéa Wikblad
och Hampus Hedström
in i buren på Stora torget
i staden Karlstad.

De sänder från buren
dag och natt
mellan den 1 och 7 december.
Musikhjälpen går att höra
i Sveriges Radios kanal P3
och se i SVT Play.

Under veckan kommer
många gäster till buren.
Första kvällen uppträder
artisterna Daniela Rathana
och Thomas Stenström.

Under veckan kommer också
Oskar Linnros, Hooja och Cleo.

Det märks att Musikhjälpen
är i Värmland i år.
Flera artister från Värmland
ska vara med,
bland andra Sven-Ingvars.

Hela veckan kan du
ge pengar till Musikhjälpen.
Pengarna ska hjälpa fler barn
att få gå i skolan.

Organisationen Radiohjälpen
delar ut pengarna
som samlas in.

Alla barn i världen
har rätt att gå i skolan.
Men över 85 miljoner gör inte det.
Det beror ofta på krig
och andra kriser i länderna.

8 SIDOR/TT

1 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Linda jangenteg skriver:
    1 december, 2025 kl. 16:40

    jag tycker att det tar upp ett så bra ämnen
    jag kollar på musikhjälpen varje år när det sänds i tv och radio och svt play
    mvh linda

    Svara
  2. koko skriver:
    1 december, 2025 kl. 19:45

    Så bra nu kan ju skolor skika in låtar och familier😊❤💞💕💕💕💕🥳🥳😊😊😊😊😊😊😊😊🥰🥰🥰😀😃😃😃😃😃❤❤❤🖤❤🧡💚💜🖤❤❤❤🧡🧡💛💛💛💙💚💚💙💙💙💜💜💜🤎🤎🖤🖤💞💞💕💕💕🥰.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar