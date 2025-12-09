Kultur
De smetade färg på glaset till en tavla av Monet. Foto: Gruppen Återställ våtmarker
Inget straff för protest
Två personer gjorde
en attack mot en värdefull tavla.
De smetade färg på glaset
som skyddade tavlan.
Det hände för två år sedan
på Nationalmuseum i Stockholm.
Det var en protest för klimatet.
Nu har det varit en rättegång
mot de två personerna.
De var misstänkta
för brottet skadegörelse.
Båda två frias av domstolen
tingsrätten.
De blir inte straffade.
Domstolen säger att
personerna inte ville göra
någon stor skada på tavlan.
Den var skyddad av ett glas
som kunde tvättas.
Personerna säger
att de gjorde attacken.
Men att de inte
har gjort något brott.
De har använt sig av rätten
att protestera, säger de.
Personerna vill att politikerna
gör mer för att minska
utsläppen som gör
klimatet varmare.
De är aktivister.
De är med i en grupp
som heter Återställ våtmarker.
Claude Monets tavla
- Tavlan som blev attackerad
är över hundra år gammal.
- Konstnären Claude Monet
har målat tavlan.
Den är värd många miljoner kronor.
- Nationalmuseum i Stockholm
fick låna tavlan
av ett museum i Paris.
- Flera chefer på museer i världen
har tidigare protesterat mot
att attacker mot konst
har blivit vanligare.
De säger att aktivisterna inte
förstår att du måste vara
väldigt försiktig med gamla tavlor.
9 december 2025
