Kultur

Två kvinnor smetar röd färg på skyddsglaset framför en tavla.

De smetade färg på glaset till en tavla av Monet. Foto: Gruppen Återställ våtmarker

Inget straff för protest

Två personer gjorde
en attack mot en värdefull tavla.
De smetade färg på glaset
som skyddade tavlan.

Det hände för två år sedan
på Nationalmuseum i Stockholm.
Det var en protest för klimatet.

Nu har det varit en rättegång
mot de två personerna.
De var misstänkta
för brottet skadegörelse.
Båda två frias av domstolen
tingsrätten.
De blir inte straffade.

Domstolen säger att
personerna inte ville göra
någon stor skada på tavlan.
Den var skyddad av ett glas
som kunde tvättas.

Personerna säger
att de gjorde attacken.
Men att de inte
har gjort något brott.
De har använt sig av rätten
att protestera, säger de.

Personerna vill att politikerna
gör mer för att minska
utsläppen som gör
klimatet varmare.
De är aktivister.

De är med i en grupp
som heter Återställ våtmarker.

8 SIDOR/TT

Därför är våtmarker viktiga

Claude Monets tavla

  • Tavlan som blev attackerad
    är över hundra år gammal.
  • Konstnären Claude Monet
    har målat tavlan.
    Den är värd många miljoner kronor.
  • Nationalmuseum i Stockholm
    fick låna tavlan
    av ett museum i Paris.
  • Flera chefer på museer i världen
    har tidigare protesterat mot
    att attacker mot konst
    har blivit vanligare.
    De säger att aktivisterna inte
    förstår att du måste vara
    väldigt försiktig med gamla tavlor.

9 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Någon skriver:
    9 december, 2025 kl. 10:31

    Samtal om klimatskydd är ibland ett sätt att styra människor.
    När det behövs ger politiker tillstånd till stora företag att bygga och driva verksamheter som är skadliga för miljön, och människors protester stoppar inte politikerna.

    Svara
  2. Hell nah skriver:
    9 december, 2025 kl. 10:57

    två år sedan varför tar de upp det nu?!

    Svara
  3. black ninja skriver:
    9 december, 2025 kl. 11:37

    CP störda domare like dålig som domarna i fotbollen kommer fan ta och skjuta dom jävlarna snart

    Svara
  4. . skriver:
    9 december, 2025 kl. 13:22

    Black ninja väldigt dåligt skrivet av dig!!!😡😡8 sidor borde ta bort det !!

    Svara
