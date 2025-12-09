Inget straff för protest

Två personer gjorde

en attack mot en värdefull tavla.

De smetade färg på glaset

som skyddade tavlan.

Det hände för två år sedan

på Nationalmuseum i Stockholm.

Det var en protest för klimatet.

Nu har det varit en rättegång

mot de två personerna.

De var misstänkta

för brottet skadegörelse.

Båda två frias av domstolen

tingsrätten.

De blir inte straffade.

Domstolen säger att

personerna inte ville göra

någon stor skada på tavlan.

Den var skyddad av ett glas

som kunde tvättas.

Personerna säger

att de gjorde attacken.

Men att de inte

har gjort något brott.

De har använt sig av rätten

att protestera, säger de.

Personerna vill att politikerna

gör mer för att minska

utsläppen som gör

klimatet varmare.

De är aktivister.

De är med i en grupp

som heter Återställ våtmarker.

