Brigitte Bardot är död.

Hon var en känd

fransk skådespelare.

Brigitte Bardot

var från Frankrike.

Hon började jobba

med film år 1949.

Hon blev känd år 1956.

Då kom filmen

Och Gud skapade kvinnan.

Brigitte Bardot spelade

i många filmer.

Hon var också fotomodell.

Hon sjöng också.

En känd låt heter

Je t’aime… moi non plus.

Brigitte Bardot slutade

med film år 1973.

Då var hon 39 år.

Hon hade varit med

i ungefär 50 filmer.

Efter det jobbade

hon för djurens rättigheter.

Hon startade en organisation.

Den hjälper djur.

Frankrikes ledare

Emmanuel Macron

skrev om Bardot

på internet efter att hon dött.

Han sa att hon

var viktig för Frankrike.

Birgitte Bardot blev 91 år.

8 SIDOR/TT