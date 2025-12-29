Kultur

    Birgitte Bardot är i Mexiko. Året är 1965.

    Birgitte Bardot berättar om sin organisation för djurens rättigheter. Året är 2006.

Brigitte Bardot är död

Brigitte Bardot är död.
Hon var en känd
fransk skådespelare.

Brigitte Bardot
var från Frankrike.
Hon började jobba
med film år 1949.

Hon blev känd år 1956.
Då kom filmen
Och Gud skapade kvinnan.

Brigitte Bardot spelade
i många filmer.
Hon var också fotomodell.
Hon sjöng också.
En känd låt heter
Je t’aime… moi non plus.

Brigitte Bardot slutade
med film år 1973.
Då var hon 39 år.
Hon hade varit med
i ungefär 50 filmer.

Efter det jobbade
hon för djurens rättigheter.
Hon startade en organisation.
Den hjälper djur.

Frankrikes ledare
Emmanuel Macron
skrev om Bardot
på internet efter att hon dött.
Han sa att hon
var viktig för Frankrike.

Birgitte Bardot blev 91 år.

29 december 2025

