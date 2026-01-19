Kultur

De är bredvid varandra framför en julgran.

Joline Ingels Graham och Hampus Nessvold. Foto: SVT

De gör årets julkalender

Årets julkalender i tv
heter Den ofrivillige tomten.

Hampus Nessvold
har skrivit den.
Han spelar också
den stora rollen som Per.

Berättelsen handlar om
advokaten Per.
Han har glömt
att köpa en present
till sin dotter Edith.

Joline Ingels Graham
spelar Edith.

När Per ska köpa
en present till sin dotter
försvinner han.
Han hamnar på Nordpolen.
Där börjar han
att jobba som jultomte.

Julkalendern ska börja
spelas in i mars.
Sedan börjar den som vanligt
den 1 december i SVT.

Innan dess ska Hampus Nessvold
leda Melodifestivalen
tillsammans med Gina Dirawi.
Melodifestivalen börjar
den 31 januari.

8 SIDOR/TT

19 januari 2026

