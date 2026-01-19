De gör årets julkalender

Årets julkalender i tv

heter Den ofrivillige tomten.

Hampus Nessvold

har skrivit den.

Han spelar också

den stora rollen som Per.

Berättelsen handlar om

advokaten Per.

Han har glömt

att köpa en present

till sin dotter Edith.

Joline Ingels Graham

spelar Edith.

När Per ska köpa

en present till sin dotter

försvinner han.

Han hamnar på Nordpolen.

Där börjar han

att jobba som jultomte.

Julkalendern ska börja

spelas in i mars.

Sedan börjar den som vanligt

den 1 december i SVT.

Innan dess ska Hampus Nessvold

leda Melodifestivalen

tillsammans med Gina Dirawi.

Melodifestivalen börjar

den 31 januari.

8 SIDOR/TT