Han fick fint pris

Svenska skådespelaren

Stellan Skarsgård

fick det amerikanska priset

Golden Globe för film.

Det hände i natt

på en gala i USA.

Han får priset för sin roll

i den norska filmen

Sentimental Value.

Han spelar en pappa

som har dålig kontakt

med sin dotter.

– Jag är väldigt glad.

Det är det näst viktigaste

priset i film i USA

efter Oscar,

säger Stellan Skarsgård.

Nu tror experter på film

att Stellan Skarsgård

också kan få priset Oscar.

Den 22 januari får vi veta

vilka som har chansen

att få det priset.

Ludwig Göransson

fick också pris

på Golden Globe.

Han fick pris för sin musik

i filmen Sinners.

Det är en film om vampyrer.

