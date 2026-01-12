Kultur
Stellan Skarsgård med sitt pris på Golden Globe. Foto: Chris Pizzello/AP/TT
Ludwig Göransson med sitt pris på Golden Globe. Foto: Chris Pizzello/AP/TT
Han fick fint pris
Svenska skådespelaren
Stellan Skarsgård
fick det amerikanska priset
Golden Globe för film.
Det hände i natt
på en gala i USA.
Han får priset för sin roll
i den norska filmen
Sentimental Value.
Han spelar en pappa
som har dålig kontakt
med sin dotter.
– Jag är väldigt glad.
Det är det näst viktigaste
priset i film i USA
efter Oscar,
säger Stellan Skarsgård.
Nu tror experter på film
att Stellan Skarsgård
också kan få priset Oscar.
Den 22 januari får vi veta
vilka som har chansen
att få det priset.
Ludwig Göransson
fick också pris
på Golden Globe.
Han fick pris för sin musik
i filmen Sinners.
Det är en film om vampyrer.
8 SIDOR/TT
12 januari 2026