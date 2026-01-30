Kultur
Filmen Hind Rajab – rösten från Gaza har premiär på bio i Sverige. Foto: Folkets bio
Folk hyllade Hind Rajab på en strand i Spanien den 29 januari i år. Foto: Gemma Miralda/AP/TT
Hinds mamma Wesam Hamada var i Spanien där hennes dotter blev hyllad. Foto: Gemma Miralda/AP/TT
Ny film om flicka i Gaza
Flickan Hind Rajab bodde
i det palestinska området Gaza.
Hon var bara sex år
när hon dödades
av Israels militärer
som krigade i området.
Nu finns en film om Hind på bio.
Filmen heter
Hind Rajab – rösten från Gaza.
Filmen berättar om det som hände
den 29 januari år 2024.
Då attackerade Israels
militärer en bil som Hind åkte i.
Hind blir skadad
men får kontakt med människor
som jobbar med att skicka ambulanser.
Hind är rädd.
Hon ber dem om hjälp.
Det riktiga samtalet
med Hind är med i filmen.
Men de som svarar i filmen
är skådespelare.
Filmen har blivit mycket hyllad.
Den har chans att vinna
priset Oscar.
När folk såg filmen
på en festival i Venedig förra året
klappade de händerna
i 24 minuter efteråt.
Israel har sagt att deras militärer
inte varit nära bilen som Hind åkte i.
Men det stämmer inte.
Det säger journalister
på tidningen Washington Post.
Den 30 januari har filmen
om Hind Rajab
premiär på bio i Sverige.
