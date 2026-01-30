Ny film om flicka i Gaza

Flickan Hind Rajab bodde

i det palestinska området Gaza.

Hon var bara sex år

när hon dödades

av Israels militärer

som krigade i området.

Nu finns en film om Hind på bio.

Filmen heter

Hind Rajab – rösten från Gaza.

Filmen berättar om det som hände

den 29 januari år 2024.

Då attackerade Israels

militärer en bil som Hind åkte i.

Hind blir skadad

men får kontakt med människor

som jobbar med att skicka ambulanser.

Hind är rädd.

Hon ber dem om hjälp.

Det riktiga samtalet

med Hind är med i filmen.

Men de som svarar i filmen

är skådespelare.

Filmen har blivit mycket hyllad.

Den har chans att vinna

priset Oscar.

När folk såg filmen

på en festival i Venedig förra året

klappade de händerna

i 24 minuter efteråt.

Israel har sagt att deras militärer

inte varit nära bilen som Hind åkte i.

Men det stämmer inte.

Det säger journalister

på tidningen Washington Post.

Den 30 januari har filmen

om Hind Rajab

premiär på bio i Sverige.

