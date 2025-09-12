Irland vill inte vara med

Israel har fortsatt tävla

i Eurovision sedan kriget

i det palestinska området

Gaza började.

Förra året var tävlingen

i Sverige och Malmö.

Då protesterade många

mot att Israel var med.

Nu säger Irland

att de inte vill vara med

i Eurovision år 2026

om Israel är med.

– Det är omöjligt för Irland

att delta när så många människor

dör i Gaza.

Det skriver Irlands tv-kanal RTÉ.

Organisationen EBU

bestämmer vilka som får

vara med i Eurovision.

De har inte bestämt

om Israel ska få tävla

nästa år.

8 SIDOR/TT