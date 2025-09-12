Kultur
Publik håller i Israels flagga. Det är Eurovision i Basel i Schweiz år 2025. Foto: Jessica Gow/TT
Irland vill inte vara med
Israel har fortsatt tävla
i Eurovision sedan kriget
i det palestinska området
Gaza började.
Förra året var tävlingen
i Sverige och Malmö.
Då protesterade många
mot att Israel var med.
Nu säger Irland
att de inte vill vara med
i Eurovision år 2026
om Israel är med.
– Det är omöjligt för Irland
att delta när så många människor
dör i Gaza.
Det skriver Irlands tv-kanal RTÉ.
Organisationen EBU
bestämmer vilka som får
vara med i Eurovision.
De har inte bestämt
om Israel ska få tävla
nästa år.
8 SIDOR/TT
Irland har varit med sedan starten
- Irland har varit med
i Eurovision song contest
sedan år 1965.
Eurovision startade år 1956.
- Länderna Sverige och Irland
har vunnit tävlingen flest gånger .
- Irland har vunnit vid sju gånger.
12 september 2025
