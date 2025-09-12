Kultur

Publiken lyfter upp händerna. Vissa håller i flaggor.

Publik håller i Israels flagga. Det är Eurovision i Basel i Schweiz år 2025. Foto: Jessica Gow/TT

Irland vill inte vara med

Israel har fortsatt tävla
i Eurovision sedan kriget
i det palestinska området
Gaza började.

Förra året var tävlingen
i Sverige och Malmö.
Då protesterade många
mot att Israel var med.

Nu säger Irland
att de inte vill vara med
i Eurovision år 2026
om Israel är med.

– Det är omöjligt för Irland
att delta när så många människor
dör i Gaza.

Det skriver Irlands tv-kanal RTÉ.

Organisationen EBU
bestämmer vilka som får
vara med i Eurovision.
De har inte bestämt
om Israel ska få tävla
nästa år.

Irland har varit med sedan starten

  • Irland har varit med
    i Eurovision song contest
    sedan år 1965.
    Eurovision startade år 1956. 
  • Länderna Sverige och Irland
    har vunnit tävlingen flest gånger .
  • Irland har vunnit vid sju gånger.

12 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Sofia skriver:
    12 september, 2025 kl. 11:49

    Jag slutade följa Eurovision. Kanske blev jag för gammal. Eller så blev Eurovision för gammal. Det känns som samma sak hela tiden. AI kan snart ersätta det.

    Svara
  2. Jag skriver:
    12 september, 2025 kl. 12:46

    bra🫶 Irland

    Svara
