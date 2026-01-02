Lyssna på Pax i tv

Måndag den 5 januari

läser flera olika personer högt i tv.

De läser för barn.

De kommer att läsa

de två första delarna

av böckerna i serien Pax.

Åsa Larsson och Ingela Korsell

har skrivit böckerna.

Pax handlar om två bröder

som flyttar till en ny stad.

De kämpar mot olika varelser.

Böckerna är mycket populära.

Medan de läser i böckerna

kommer Henrik Jonsson

att vara med och rita.

Han har gjort bilderna

som finns i böckerna.

Nu ska han rita i tv.

Läsningen börjar i SVT Play

den 5 januari klockan 10.

Läsningen fortsätter i sex timmar.

Dagen därpå, den 6 januari,

kommer olika personer

att läsa för vuxna.

De läser boken Hjortronlandet

av Sara Lidman.

Det går att lyssna

tio timmar i sträck

på SVT Play.

Läsningen startar

klockan åtta på morgonen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR