Kultur
Bröderna i böckerna Pax. Henrik Jonsson har ritat. Foto: Bonniers förlag
Lyssna på Pax i tv
Måndag den 5 januari
läser flera olika personer högt i tv.
De läser för barn.
De kommer att läsa
de två första delarna
av böckerna i serien Pax.
Åsa Larsson och Ingela Korsell
har skrivit böckerna.
Pax handlar om två bröder
som flyttar till en ny stad.
De kämpar mot olika varelser.
Böckerna är mycket populära.
Medan de läser i böckerna
kommer Henrik Jonsson
att vara med och rita.
Han har gjort bilderna
som finns i böckerna.
Nu ska han rita i tv.
Läsningen börjar i SVT Play
den 5 januari klockan 10.
Läsningen fortsätter i sex timmar.
Dagen därpå, den 6 januari,
kommer olika personer
att läsa för vuxna.
De läser boken Hjortronlandet
av Sara Lidman.
Det går att lyssna
tio timmar i sträck
på SVT Play.
Läsningen startar
klockan åtta på morgonen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
2 januari 2026
Jag älskar denna bökerna. Jag har igår nyligen läst ut sista boken, 10:an! Jag har ungefär läst nu i 1 helt år nu. Det är spännande. Rekommenderar boken 100%
Hej Vinne!
Tack för att du tipsar om böckerna.
Det låter spännande!
Vi har tagit bort lite av det du skrev
så vi inte avslöjar för mycket
om vad som händer.
Det får den som läser upptäcka själv!
Hälsningar,
8 Sidor
Jag håller med Vinne. Böckerna är så sjukt bra. Jag läste ut de för 3år sedan och de är så bra att jag till och med kan läsa om de utan att bli trött på serien. Ni andra som inte har läst den måste lyssna på den 5 januari eller läsa den.😍🥳