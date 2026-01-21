Sista året med Sannex

Dansbandet Sannex

har funnits i nästan 50 år.

Men nu ska bandet sluta.

År 2026 är det sista året

som de spelar tillsammans.

Deras sista spelning

blir i september.

Det berättar sångaren

Andreas Olsson för TV4.

– Vi berättar om det här tidigt

så att alla som vill

hinner se oss

fram till september, säger han.

Många olika musiker

har varit med i bandet

under åren.

Andreas Olsson har varit

ledare för bandet sedan år 2013.

Men de senaste åren har han

haft många sjukdomar.

Han har bland annat

haft problem med hörseln

och halsen. Han har också fått

högt blodtryck och magsår.

Det är en av anledningarna

till att bandet slutar.

Bandet skriver också

att de vill att att fler människor

ska våga gå på dans.

Sannex vill att fler

som är ute och dansar

ska bjuda upp människor

som de inte känner.

Också dem som är nya

och ovana att dansa.

Så var det förr.

I dag dansar många

bara med folk de känner.

– Mycket skulle ändras om

alla skulle känna sig välkomna

på dansgolvet.

Det skriver Sannex

på Facebook.

De tackar nu sin publik

för tiden som varit.

– Vi älskar vår publik

och vi ser mycket fram emot

det sista året med spelningar,

skriver bandet.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR