Kultur
Dansbandet Sannex ska sluta. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Sista året med Sannex
Dansbandet Sannex
har funnits i nästan 50 år.
Men nu ska bandet sluta.
År 2026 är det sista året
som de spelar tillsammans.
Deras sista spelning
blir i september.
Det berättar sångaren
Andreas Olsson för TV4.
– Vi berättar om det här tidigt
så att alla som vill
hinner se oss
fram till september, säger han.
Många olika musiker
har varit med i bandet
under åren.
Andreas Olsson har varit
ledare för bandet sedan år 2013.
Men de senaste åren har han
haft många sjukdomar.
Han har bland annat
haft problem med hörseln
och halsen. Han har också fått
högt blodtryck och magsår.
Det är en av anledningarna
till att bandet slutar.
Bandet skriver också
att de vill att att fler människor
ska våga gå på dans.
Sannex vill att fler
som är ute och dansar
ska bjuda upp människor
som de inte känner.
Också dem som är nya
och ovana att dansa.
Så var det förr.
I dag dansar många
bara med folk de känner.
– Mycket skulle ändras om
alla skulle känna sig välkomna
på dansgolvet.
Det skriver Sannex
på Facebook.
De tackar nu sin publik
för tiden som varit.
– Vi älskar vår publik
och vi ser mycket fram emot
det sista året med spelningar,
skriver bandet.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
Sannex
- Sannex startade år 1977
i staden Uppsala.
Många olika musiker
har spelat i Sannex under åren.
- I dag har bandet fyra medlemmar.
Andreas Olsson på sång och gitarr,
trummisen Simon Westerberg,
pianisten Patrich Rundström
och basisten Peter Brodin.
- År 2021 var Sannex med
i Melodifestivalen med låten
All inclusive.
- Kända låtar av Sannex är
Stanna tiden,
Ge mig all din kärlek och
Vem får dina kyssar i kväll?
- Du kan se var Sannex spelar i år
på deras sajt www.sannex.nu.
21 januari 2026
synd💙