Världen
Människor tvingas fly från områden i Gaza när Israels militärer attackerar. Foto: Abdel Kareem Hana/AP/TT
Mycket kritik mot Israel
Israels militärer
har ökat sina attacker
mot Gaza stad i området Gaza.
Nu får Israel kritik för det
i Förenta Nationerna, FN.
Ledare i flera länder
och experter i FN
vill att Israel stoppar
attackerna mot Gaza stad.
– Ännu fler oskyldiga
kommer att bli dödade.
Det är också farligt
för dem som är fångar i Gaza.
Det skriver Storbritanniens
utrikesminister Yvette Cooper
på sajten X.
Nu visar en ny undersökning
som är gjord till FN
att det som Israels militärer
gör i Gaza är folkmord.
Det finns flera forskare,
experter och organisationer
som har sagt det tidigare.
Folkmord är
ett allvarligt brott
mot internationella lagar.
Flera nya experter
som inte brukar jobba för FN
har gjort undersökningen till FN.
Experterna säger
att det är folkmord
bland annat på grund av
att Israel har stoppat mat
och hjälp från att komma in i Gaza.
Israel har tvingat nästan
alla vanliga människor
som bor i Gaza att lämna
sina hem och fly flera gånger.
Israel har också
förstört vården på sjukhus
för barn och mammor.
Det finns rapporter
om att tio procent
av alla som bor i Gaza
har blivit skadade eller dödade
av Israels attacker.
Israel har flera gånger
fått höra experter säga
att de gör folkmord i Gaza.
Men de har alltid sagt
att det inte stämmer.
Domstolen ICJ i staden Haag
håller på att undersöka
om Israel gör folkmord i Gaza.
Men den undersökningen
kan ta flera år.
8 SIDOR/TT
16 september 2025
