Mycket kritik mot Israel

Israels militärer

har ökat sina attacker

mot Gaza stad i området Gaza.

Nu får Israel kritik för det

i Förenta Nationerna, FN.

Ledare i flera länder

och experter i FN

vill att Israel stoppar

attackerna mot Gaza stad.

– Ännu fler oskyldiga

kommer att bli dödade.

Det är också farligt

för dem som är fångar i Gaza.

Det skriver Storbritanniens

utrikesminister Yvette Cooper

på sajten X.

Nu visar en ny undersökning

som är gjord till FN

att det som Israels militärer

gör i Gaza är folkmord.

Det finns flera forskare,

experter och organisationer

som har sagt det tidigare.

Folkmord är

ett allvarligt brott

mot internationella lagar.

Flera nya experter

som inte brukar jobba för FN

har gjort undersökningen till FN.

Experterna säger

att det är folkmord

bland annat på grund av

att Israel har stoppat mat

och hjälp från att komma in i Gaza.

Israel har tvingat nästan

alla vanliga människor

som bor i Gaza att lämna

sina hem och fly flera gånger.

Israel har också

förstört vården på sjukhus

för barn och mammor.

Det finns rapporter

om att tio procent

av alla som bor i Gaza

har blivit skadade eller dödade

av Israels attacker.

Israel har flera gånger

fått höra experter säga

att de gör folkmord i Gaza.

Men de har alltid sagt

att det inte stämmer.

Domstolen ICJ i staden Haag

håller på att undersöka

om Israel gör folkmord i Gaza.

Men den undersökningen

kan ta flera år.

8 SIDOR/TT