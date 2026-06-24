Kultur
Staffan Westerberg. Foto: Claudio Bresciani/TT
Westerberg är död
Staffan Westerberg har dött.
Han var en känd skådespelare
som också gjorde filmer
och flera program i tv.
Några av hans mest
kända program var för barn.
De heter Vilse i pannkakan
och Lillstrumpa och Syster Yster.
De kom på 1970- och 1980-talen.
Han har också jobbat med teater.
Westerberg växte upp i Luleå.
Han flyttade till Stockholm
efter studenten.
Staffan Westerberg
blev 92 år gammal.
8 SIDOR/TT
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24 juni 2026
Jag var 4 år när jag för första gången såg Staffan. Då visades en serie som heter Herr Ingentings funderingar och där varje avsnitt berättade en saga om olika känslor. Samtidigt med att jag började förskolan visades Vilse i pannkakan. Den gillade jag också.
Rip.sov gott, och tack
Jag känner honom inte! Men jag beklagar sorgen!
Jag kommer ihåg Staffan sorgligt men gillar både filmen när jag var liten barn så bra och jag beklagar sorgen