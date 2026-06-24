Westerberg är död

Staffan Westerberg har dött.

Han var en känd skådespelare

som också gjorde filmer

och flera program i tv.

Några av hans mest

kända program var för barn.

De heter Vilse i pannkakan

och Lillstrumpa och Syster Yster.

De kom på 1970- och 1980-talen.

Han har också jobbat med teater.

Westerberg växte upp i Luleå.

Han flyttade till Stockholm

efter studenten.

Staffan Westerberg

blev 92 år gammal.

8 SIDOR/TT

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