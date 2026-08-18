En person under 18 år

är skadad efter en skjutning

i Södertälje.

Poliserna hittade honom

vid en skola

i området Ronna.

Klockan var runt 19.30

på måndagens kväll.

Personen har fått vård

på sjukhus.

Han kommer att överleva.

Poliserna har gripit

två barn under 15 år.

En av dem är misstänkt

för att ha försökt mörda personen.

Den andra är misstänkt för

att ha hjälpt till.

En vuxen person är

också gripen.

Personen är också

misstänkt för

att ha hjälpt till

med skjutningen.

8 SIDOR/TT