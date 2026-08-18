Sverige

En polis bär en kamera. Två av deras bilar är parkerade brevid skolan.

Poliserna jobbar vid skolan i området Ronna i Södertälje. Foto: Magnus Grimstedt/TT

Skjutning i Södertälje

En person under 18 år
är skadad efter en skjutning
i Södertälje.

Poliserna hittade honom
vid en skola
i området Ronna.
Klockan var runt 19.30
på måndagens kväll.

Personen har fått vård
på sjukhus.
Han kommer att överleva.

Poliserna har gripit
två barn under 15 år.
En av dem är misstänkt
för att ha försökt mörda personen.
Den andra är misstänkt för
att ha hjälpt till.

En vuxen person är
också gripen.
Personen är också
misstänkt för
att ha hjälpt till
med skjutningen.

8 SIDOR/TT

18 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. ... skriver:
    18 augusti, 2026 kl. 10:02

    Det slutar aldrig,vi kan inte känna oss trygga nånstans.finns nog plats för dessa i fängelse. In med dom bara.

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  2. kalle skriver:
    18 augusti, 2026 kl. 13:50

    tycker att vi bara låser in alla som skjuter på hel tid

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