Kärnkraftverk stänger

Kärnkraftverk i länderna Ungern

och Rumänien stänger.

Det beror på för lite vatten

i floden Donau.

Det varma vädret har fått

floder i Europa att torka.

Kärnkraftverken behöver

vatten från floden

för att kylas ner

när kraftverket gör el.

Kraftverket Paks i Ungern

gör en tredjedel

av all el i landet.

Det är nästan helt stoppat.

Nu har landets regering bestämt

att sänka ner två stora

båtar i floden.

De ska också bygga

murar av sten vid floden.

Det ska göra att vattnet

stiger vid kraftverket.

Då kanske kraftverket

kan göra mer el igen.

Rumänien har

helt stopp i sin kärnkraft

sedan i onsdags.

Kärnkraften brukar göra

tjugo procent av landets el.

Nu måste Rumänien köpa el

från andra länder.

Det måste regna mycket

för att floderna ska få mer vatten.

Men inget regn ska komma

den närmaste tiden.

Det säger experterna på väder.

8 SIDOR/TT