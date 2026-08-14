Världen
Kärnkraftverket Paks i Ungern har stängt. Det är för lite vatten i floden Donau. Foto: Daniel Kiss/AP/TT
Kärnkraftverk stänger
Kärnkraftverk i länderna Ungern
och Rumänien stänger.
Det beror på för lite vatten
i floden Donau.
Det varma vädret har fått
floder i Europa att torka.
Kärnkraftverken behöver
vatten från floden
för att kylas ner
när kraftverket gör el.
Kraftverket Paks i Ungern
gör en tredjedel
av all el i landet.
Det är nästan helt stoppat.
Nu har landets regering bestämt
att sänka ner två stora
båtar i floden.
De ska också bygga
murar av sten vid floden.
Det ska göra att vattnet
stiger vid kraftverket.
Då kanske kraftverket
kan göra mer el igen.
Rumänien har
helt stopp i sin kärnkraft
sedan i onsdags.
Kärnkraften brukar göra
tjugo procent av landets el.
Nu måste Rumänien köpa el
från andra länder.
Det måste regna mycket
för att floderna ska få mer vatten.
Men inget regn ska komma
den närmaste tiden.
Det säger experterna på väder.
8 SIDOR/TT
Värmen ökar mest i Europa
- Ändringarna i klimatet
gör att värmeböljor
blir vanligare.
Det säger forskare.
- En värmebölja är
när det är många dagar
med mycket varmt väder.
- Europa är området på jorden
där värmen ökar mest.
14 augusti 2026