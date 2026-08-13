Sport

Tre spelare hänger med sina huvuden. En av dem är målvakt.

Mjällbys spelare är ledsna efter en match i kvalet till Champions League. Foto: Patric Söderström/TT

Mjällby förlorade i kvalet

Laget Mjällby från Blekinge
förlorade i kvalet
till serien Champions League
i fotboll.

De förlorade mot
laget Slovan Bratislava
från Slovakien.
Det blev totalt 1–4
efter två matcher.

Det betyder att Mjällby
inte får vara med
i Champions League.

Men laget kommer ändå
att få spela matcher i Europa.
Först ska de spela kval
till serien Europa League.

Om laget förlorar där också
blir det spel i serien
Conference League.

Mjällby kommer
att tjäna mycket pengar
på att spela i Europa.
De får minst 40 miljoner kronor.
Om de vinner matcher
kommer de tjäna ännu mer.

8 SIDOR

13 augusti 2026

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