Sport
Mjällbys spelare är ledsna efter en match i kvalet till Champions League. Foto: Patric Söderström/TT
Mjällby förlorade i kvalet
Laget Mjällby från Blekinge
förlorade i kvalet
till serien Champions League
i fotboll.
De förlorade mot
laget Slovan Bratislava
från Slovakien.
Det blev totalt 1–4
efter två matcher.
Det betyder att Mjällby
inte får vara med
i Champions League.
Men laget kommer ändå
att få spela matcher i Europa.
Först ska de spela kval
till serien Europa League.
Om laget förlorar där också
blir det spel i serien
Conference League.
Mjällby kommer
att tjäna mycket pengar
på att spela i Europa.
De får minst 40 miljoner kronor.
Om de vinner matcher
kommer de tjäna ännu mer.
8 SIDOR
13 augusti 2026