Ny fisk i affären

Många tycker om att äta

fisken lax.

I höst ska svensk regnbågslax

gå att köpa i affären.

Hittills har nästan

all lax som folk köper

kommit från odlingar i Norge.

Det är fiskar som levt

i kassar av nät i vattnet.

Nu har svenska odlare

kommit överens med

affärerna Ica.

Ica ska börja sälja

svensk regnbågslax.

Från i somras är det

nya lagar om odling av fisk.

Lagarna gör det enklare

att odla och sälja

svensk regnbågslax.

Förut har det mesta

av den svenska regnbågslaxen

sålts till Finland.

Organisationen WWF är kritisk

till den svenska regnbågslaxen.

WWF säger att odlingarna av fisk

är dåliga för miljön.

Det finns ungefär 40

odlingar av fisk i Sverige.

Det blir ungefär

10 tusen ton fisk varje år.

De vanligaste sorterna

är regnbågslax, öring och röding.

8 SIDOR/TT

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