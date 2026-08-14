Vardags
Regnbågslax på ett fat med gurka, dill och citron. Foto: Jurek Holzer/Scanpix/TT
En plats i havet där fisk odlas. Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Ny fisk i affären
Många tycker om att äta
fisken lax.
I höst ska svensk regnbågslax
gå att köpa i affären.
Hittills har nästan
all lax som folk köper
kommit från odlingar i Norge.
Det är fiskar som levt
i kassar av nät i vattnet.
Nu har svenska odlare
kommit överens med
affärerna Ica.
Ica ska börja sälja
svensk regnbågslax.
Från i somras är det
nya lagar om odling av fisk.
Lagarna gör det enklare
att odla och sälja
svensk regnbågslax.
Förut har det mesta
av den svenska regnbågslaxen
sålts till Finland.
Organisationen WWF är kritisk
till den svenska regnbågslaxen.
WWF säger att odlingarna av fisk
är dåliga för miljön.
Det finns ungefär 40
odlingar av fisk i Sverige.
Det blir ungefär
10 tusen ton fisk varje år.
De vanligaste sorterna
är regnbågslax, öring och röding.
8 SIDOR/TT
14 augusti 2026
mycket bra, jag kommer att köpa svenskt. 🐟🦈🐟🐟🐟
Jag med! Stödja svensk odlingar😀
Svenskt mat är dyrare men man vet vad man äter.
Regnbåge bästa fisken.
Mer ”fett” i fiskköttet och därför upplevs den inte så torr. Passar väldigt bra som varmrökt. Värm den lite lätt innan servering.