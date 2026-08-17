Sverige
Flera radhus blev förstörda i branden i Arboga. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Radhus brann i Arboga
I fredags började det brinna
i ett radhus i staden Arboga.
Det hände mitt på dagen.
Branden blev kraftig.
Den spred sig snabbt
till radhusen bredvid.
Först sent på kvällen
fick brandmännen
kontroll på branden.
Minst 18 lägenheter i radhusen
brann upp.
Flera är helt förstörda.
Det finns inga rapporter om
att någon människa
blivit allvarligt skadad.
Nu jobbar Arbogas kommun
med att hjälpa de människor
som förlorat sina hem.
Poliserna ska undersöka varför
branden startade.
Natten mot måndag var
det också en stor brand
i Nykvarn nära Södertälje.
Den branden startade
i flera garage som satt ihop.
Branden spred sig sedan
till ett radhus i närheten.
Ingen människa ska
ha blivit skadad.
Men fler än tio bilar
blev förstörda.
Poliserna har tagit fast
en person som är misstänkt
för brott.
8 SIDOR/TT
17 augusti 2026