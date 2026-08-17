Radhus brann i Arboga

I fredags började det brinna

i ett radhus i staden Arboga.

Det hände mitt på dagen.

Branden blev kraftig.

Den spred sig snabbt

till radhusen bredvid.

Först sent på kvällen

fick brandmännen

kontroll på branden.

Minst 18 lägenheter i radhusen

brann upp.

Flera är helt förstörda.

Det finns inga rapporter om

att någon människa

blivit allvarligt skadad.

Nu jobbar Arbogas kommun

med att hjälpa de människor

som förlorat sina hem.

Poliserna ska undersöka varför

branden startade.

Natten mot måndag var

det också en stor brand

i Nykvarn nära Södertälje.

Den branden startade

i flera garage som satt ihop.

Branden spred sig sedan

till ett radhus i närheten.

Ingen människa ska

ha blivit skadad.

Men fler än tio bilar

blev förstörda.

Poliserna har tagit fast

en person som är misstänkt

för brott.

8 SIDOR/TT