Världen

Två brandmän syns på bilden. De är i skogen. En av dem går mot kameran. På marken ligger deras slangar för vatten.

Brandmän kämpar med att släcka branden i Waimes i östra Belgien. Foto: Valentin Bianchi/AP/TT

Stor brand i Belgien

Det brinner i östra Belgien.
Elden har förstört
ett stort område med natur.
Området är ungefär lika stort
som 4 200 planer för fotboll.

Brandmän kämpar med
att stoppa elden.
Flygplan och helikoptrar
hjälper till.

Branden började i fredags.
Den har snabbt spridit sig.

Elden hotade tre byar i Belgien.
Folk i byarna fick lämna sina hem.

Elden var nära
att nå gränsen mot Tyskland.
Men nu har den
slutat att sprida sig
mot Tyskland.

Det har brunnit
på flera andra
platser i Europa.

På ön Salamis i Grekland.
har två människor dött
på grund av en brand.

I Spanien dog en soldat
som jobbade med
att släcka en brand.

8 SIDOR/TT

17 augusti 2026

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1 kommentar
  1. Eddy skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 21:44

    Sverige hjälper till med branden i Belgien varför tusen tack

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