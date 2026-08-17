Världen
Brandmän kämpar med att släcka branden i Waimes i östra Belgien. Foto: Valentin Bianchi/AP/TT
Stor brand i Belgien
Det brinner i östra Belgien.
Elden har förstört
ett stort område med natur.
Området är ungefär lika stort
som 4 200 planer för fotboll.
Brandmän kämpar med
att stoppa elden.
Flygplan och helikoptrar
hjälper till.
Branden började i fredags.
Den har snabbt spridit sig.
Elden hotade tre byar i Belgien.
Folk i byarna fick lämna sina hem.
Elden var nära
att nå gränsen mot Tyskland.
Men nu har den
slutat att sprida sig
mot Tyskland.
Det har brunnit
på flera andra
platser i Europa.
På ön Salamis i Grekland.
har två människor dött
på grund av en brand.
I Spanien dog en soldat
som jobbade med
att släcka en brand.
8 SIDOR/TT
17 augusti 2026
Sverige hjälper till med branden i Belgien varför tusen tack