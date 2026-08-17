Stor brand i Belgien

Det brinner i östra Belgien.

Elden har förstört

ett stort område med natur.

Området är ungefär lika stort

som 4 200 planer för fotboll.

Brandmän kämpar med

att stoppa elden.

Flygplan och helikoptrar

hjälper till.

Branden började i fredags.

Den har snabbt spridit sig.

Elden hotade tre byar i Belgien.

Folk i byarna fick lämna sina hem.

Elden var nära

att nå gränsen mot Tyskland.

Men nu har den

slutat att sprida sig

mot Tyskland.

Det har brunnit

på flera andra

platser i Europa.

På ön Salamis i Grekland.

har två människor dött

på grund av en brand.

I Spanien dog en soldat

som jobbade med

att släcka en brand.

8 SIDOR/TT