Sport
Daniel Ståhl kastar diskus. Han blev fyra i EM i friidrott. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Svenskar kan vinna i EM
EM i friidrott fortsätter.
I torsdags kväll var det
final i diskus för herrar.
Sveriges Daniel Ståhl hade
chans att vinna medalj.
Men så blev det inte.
Daniel Ståhl kastade
68 meter och 22 centimeter.
Det räckte bara
till plats fyra.
Flera idrottare
kastade ovanligt långt.
Kristian Ceh från
Slovenien vann guld.
Han kastade 72 meter
och 51 centimeter.
Det är rekord för EM.
Mykolas Alekna från
Litauen blev tvåa.
Henrik Janssen från
Tyskland blev trea.
– Det var en magisk final.
Jag kämpade så mycket jag kunde.
Det är bara att
gratulera grabbarna
till en fantastisk tävling.
Det säger Daniel Ståhl.
Hittills har Sverige
vunnit en medalj i EM.
Wictor Petersson
vann brons i kula.
Men det kan bli
fler svenska medaljer.
Redan på fredagen kastar
Vanessa Kamga final i diskus.
Och i helgen tävlar
bland andra Armand Duplantis
och Andreas Almgren.
Här nedanför kan du läsa
när de bästa svenskarna tävlar.
8 SIDOR/TT
Svenskar i EM
Fredag den 14 augusti
- Klockan 21.30
Final i diskus för damer
med Vanessa Kamga.
Lördag den 15 augusti
- Klockan 8.30
Final i gång för herrar
med Perseus Karlström.
- Klockan 21.25
Final på 10 tusen meter
för herrar med Andreas Almgren.
Söndag den 16 augusti
- Klockan 20.30
Final i stavhopp för herrar
med Armand Duplantis.
EM i friidrott är i staden
Birmingham i Storbritannien.
Tävlingarna slutar
på söndag den 16 augusti.
Du kan se EM
i SVT och SVT Play.
14 augusti 2026