Svenskar kan vinna i EM

EM i friidrott fortsätter.

I torsdags kväll var det

final i diskus för herrar.

Sveriges Daniel Ståhl hade

chans att vinna medalj.

Men så blev det inte.

Daniel Ståhl kastade

68 meter och 22 centimeter.

Det räckte bara

till plats fyra.

Flera idrottare

kastade ovanligt långt.

Kristian Ceh från

Slovenien vann guld.

Han kastade 72 meter

och 51 centimeter.

Det är rekord för EM.

Mykolas Alekna från

Litauen blev tvåa.

Henrik Janssen från

Tyskland blev trea.

– Det var en magisk final.

Jag kämpade så mycket jag kunde.

Det är bara att

gratulera grabbarna

till en fantastisk tävling.

Det säger Daniel Ståhl.

Hittills har Sverige

vunnit en medalj i EM.

Wictor Petersson

vann brons i kula.

Men det kan bli

fler svenska medaljer.

Redan på fredagen kastar

Vanessa Kamga final i diskus.

Och i helgen tävlar

bland andra Armand Duplantis

och Andreas Almgren.

Här nedanför kan du läsa

när de bästa svenskarna tävlar.

8 SIDOR/TT