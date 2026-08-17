Sport
Sarah Sjöström visar sin medalj av silver. Foto: Christine Olsson/TT
Sjöström nära guld igen
Sarah Sjöström var nära
att vinna två guld
i EM i simning.
Men i finalen
på 50 meter fritt
blev hon tvåa.
Hon fick silver.
Katarzyna Wasick
från Polen vann.
– Jag gjorde
ett jättebra lopp.
Det är jag glad över.
Guld eller silver
spelar ingen roll.
Det säger Sarah Sjöström.
EM var hennes första
stora tävling på två år.
Hon har haft en paus
för att bli mamma.
Tidigare i EM
vann hon guld
på 50 meter fjäril.
Nu har hon vunnit
98 medaljer i stora tävlingar.
Totalt vann Sverige
tre medaljer i EM.
Förutom Sarah Sjöström
vann Sara Junevik brons
på 50 meter fjäril.
EM var i staden Paris
i Frankrike.
8 SIDOR/TT
17 augusti 2026