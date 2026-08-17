Sport
Andreas Almgren firar att han vunnit guld. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Armand Duplantis smakar på sin medalj av guld. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Vanessa Kamga vann brons i diskus. Foto: Jonas Ekströmer / TT
Samuel Pihlström vann silver på 1 500 meter. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Flera medaljer till Sverige
EM i friidrott slutade
i söndags.
Sverige vann flera medaljer
de sista dagarna.
I lördags vann
Andreas Almgren guld
på 10 tusen meter.
Han sprang ifrån alla
och kom i mål nästan
20 sekunder före tvåan.
Almgrens tid är
nytt rekord för EM.
– Det kan inte
bli bättre, säger Almgren.
Stavhopparen Armand Duplantis
vann också guld.
Han hoppade 6 meter
och 15 centimeter.
Det är nytt rekord för EM.
Men det var en svår
tävling för Duplantis.
Efteråt berättade han
att han var magsjuk.
Det hände efter att han
ätit indisk mat till lunch.
– Jag har varit på
toaletten hela dagen,
sa Duplantis.
Samuel Pihlström överraskade
många när han vann
silver på 1 500 meter.
Svensken var länge
sist i loppet.
Men på slutet sprang
han förbi nästan alla.
Bara Stefan Nillessen
från Nederländerna var snabbare.
– Det ska inte
gå egentligen.
Men jag kände mig stark,
säger Pihlström.
Sverige vann även
två brons i EM.
Det ena vann
Vanessa Kamga i diskus.
Det var i fredags.
Hon kastade 64 meter
och 61 centimeter.
Tidigare i veckan
vann Wictor Petersson
brons i kula.
EM var i staden Birmingham
i Storbritannien.
8 SIDOR/TT
17 augusti 2026
💙💛
Men på slutet sprang hann…eller sprang han? Du skrev kanske fel🤔
Hej,
vi har ändrat det nu.
Hälsningar 8 Sidor
🇸🇪