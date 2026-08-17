Flera medaljer till Sverige

EM i friidrott slutade

i söndags.

Sverige vann flera medaljer

de sista dagarna.

I lördags vann

Andreas Almgren guld

på 10 tusen meter.

Han sprang ifrån alla

och kom i mål nästan

20 sekunder före tvåan.

Almgrens tid är

nytt rekord för EM.

– Det kan inte

bli bättre, säger Almgren.

Stavhopparen Armand Duplantis

vann också guld.

Han hoppade 6 meter

och 15 centimeter.

Det är nytt rekord för EM.

Men det var en svår

tävling för Duplantis.

Efteråt berättade han

att han var magsjuk.

Det hände efter att han

ätit indisk mat till lunch.

– Jag har varit på

toaletten hela dagen,

sa Duplantis.

Samuel Pihlström överraskade

många när han vann

silver på 1 500 meter.

Svensken var länge

sist i loppet.

Men på slutet sprang

han förbi nästan alla.

Bara Stefan Nillessen

från Nederländerna var snabbare.

– Det ska inte

gå egentligen.

Men jag kände mig stark,

säger Pihlström.

Sverige vann även

två brons i EM.

Det ena vann

Vanessa Kamga i diskus.

Det var i fredags.

Hon kastade 64 meter

och 61 centimeter.

Tidigare i veckan

vann Wictor Petersson

brons i kula.

EM var i staden Birmingham

i Storbritannien.

8 SIDOR/TT