Världen
En person som jobbar med vården av sjuka i Kongo-Kinshasa. Foto: Dieudonne Dirole/AP/TT
Många döda i ebola
Sjukdomen ebola fortsätter
att sprida sig
i landet Kongo-Kinshasa
i Afrika.
Över 2 300 människor
har hittills dött i ebola i år.
Nästan fem tusen människor
är smittade.
Det säger myndigheter i landet.
Ebola började att sprida sig
i maj i år.
Det finns ännu inget vaccin
mot den sort av ebola
som sprider sig nu.
Mellan åren 2018 och 2020
spred sig också ebola i landet.
Då dog 2 299 människor.
Nu har fler människor dött
på kortare tid.
Forskare jobbar med
att försöka ta fram
ett vaccin som fungerar
mot den sorts ebola
som sprider sig nu.
Men det finns inget vaccin
som är helt färdigt ännu.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2026