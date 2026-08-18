Många döda i ebola

Sjukdomen ebola fortsätter

att sprida sig

i landet Kongo-Kinshasa

i Afrika.

Över 2 300 människor

har hittills dött i ebola i år.

Nästan fem tusen människor

är smittade.

Det säger myndigheter i landet.

Ebola började att sprida sig

i maj i år.

Det finns ännu inget vaccin

mot den sort av ebola

som sprider sig nu.

Mellan åren 2018 och 2020

spred sig också ebola i landet.

Då dog 2 299 människor.

Nu har fler människor dött

på kortare tid.

Forskare jobbar med

att försöka ta fram

ett vaccin som fungerar

mot den sorts ebola

som sprider sig nu.

Men det finns inget vaccin

som är helt färdigt ännu.

8 SIDOR/TT