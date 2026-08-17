Världen
En taliban tar en selfie med sin mobil på firandet. Foto: Siddiqullah Alizai/AP/TT
De sträcker sig mot flaggor på talibanernas firande i staden Kabul. Foto: Nava Jamshidi/AP/TT
Talibanerna firade
Den 15 augusti firade talibanerna
i landet Afghanistan.
Då var det fem år sedan
de tog makten i landet.
De styr med hårda muslimska lagar.
Talibaner firade
i bland annat staden Kabul.
Men inga kvinnor syntes
på firandet.
Talibanerna har gjort det
svårt för kvinnor.
Kvinnor får inte gå i skolor.
De får inte vara på gym,
i parker eller i badhus.
Kvinnor är förbjudna
att vara med på idrott.
De får inte resa
utan att en man är med.
– Dessa fem år
har känts så svåra
att jag känner mig
som en 500 år gammal kvinna.
Det säger en 23-årig kvinna
till nyhetsbyrån AFP.
Hon vill inte säga sitt namn.
Förenta Nationerna, FN,
kritiserar talibanerna.
De vill att kvinnor
ska få vara med i samhället
lika som män.
8 SIDOR/TT
17 augusti 2026
Gillar inte bild på dessa otäcka män vilken rätt har män att bestämma över kvinnor??? Kvinnan ska inte vara slav.kvinnor ska ha samma rättigheter som män punkt slut diskuterat.
om min man skulle bestämma över mig, så skulle jag lämna honom direkt. kvinnor ska behandlas med respekt.
Dom lever som på medeltiden. Trump borde göra ordning där.
jag kommer från afganistan jag har flytt till Sverige med min familj, jag behandlar min fru med respekt,jag har lärt mig mycket här hur man ska vara mot kvinnan. min fru har slängt chadari i soptunnan. och vi lever precis som svenska familjer.
Dom behandlar boskap bättre än kvinnor, kvinnan i Afghanistan har inget värde. Tur man är född i Sverige. Män har ingen rätt att förminska en kvinna.
Starsckars kvinnor 😭😢😥
Världen borde gå samman och göra ordning i Afghanistan, lära dessa äckliga monsters hur man ska leva.och hur man behandlar kvinnor.trodde inte det fanns sånt år 2026 på jorden. Så beklagligt.