Talibanerna firade

Den 15 augusti firade talibanerna

i landet Afghanistan.

Då var det fem år sedan

de tog makten i landet.

De styr med hårda muslimska lagar.

Talibaner firade

i bland annat staden Kabul.

Men inga kvinnor syntes

på firandet.

Talibanerna har gjort det

svårt för kvinnor.

Kvinnor får inte gå i skolor.

De får inte vara på gym,

i parker eller i badhus.

Kvinnor är förbjudna

att vara med på idrott.

De får inte resa

utan att en man är med.

– Dessa fem år

har känts så svåra

att jag känner mig

som en 500 år gammal kvinna.

Det säger en 23-årig kvinna

till nyhetsbyrån AFP.

Hon vill inte säga sitt namn.

Förenta Nationerna, FN,

kritiserar talibanerna.

De vill att kvinnor

ska få vara med i samhället

lika som män.

8 SIDOR/TT