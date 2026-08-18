Tre dog i krock

Två vuxna och ett barn

har dött i en krock mellan

en bil och en lastbil.

Ett litet barn är skadat

och får vård på sjukhus.

Alla fyra åkte i bilen.

Chauffören som körde lastbilen

är inte skadad.

Krocken hände på vägen E20

norr om Mariestad

i söndags kväll.

Olyckan hände efter

att bilen kört på fel sida av vägen.

Bilen krockade med lastbilen

som kom från andra hållet.

Olyckan hände i ett område

där det var ett vägarbete.

Därför fanns inget staket

för mötande trafik.

8 SIDOR/TT