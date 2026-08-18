Sverige
Bild från en annan olycka. Foto: TT
Tre dog i krock
Två vuxna och ett barn
har dött i en krock mellan
en bil och en lastbil.
Ett litet barn är skadat
och får vård på sjukhus.
Alla fyra åkte i bilen.
Chauffören som körde lastbilen
är inte skadad.
Krocken hände på vägen E20
norr om Mariestad
i söndags kväll.
Olyckan hände efter
att bilen kört på fel sida av vägen.
Bilen krockade med lastbilen
som kom från andra hållet.
Olyckan hände i ett område
där det var ett vägarbete.
Därför fanns inget staket
för mötande trafik.
8 SIDOR/TT
18 augusti 2026
Sorgligt!
Det är så sorgligt att det här hände en så fin familj. Mina tankar går till dem.
Det är så sorgligt att ett enda misstag, eller att någon inte tänker efter ordentligt och inte tar sitt arbete på allvar, kan skada en så fin familj.
jag hoppas att man aldrig förlorar dom man älskar
Påminner om vad Harry Potter fick höra av sin moster. Att hans föräldrar dog i bilolycka.
Har lilla barnet fått släktingar som vårdnadshavare eller fått en tillfällig?