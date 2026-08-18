Sverige

En person från räddningstjänsten ställer ut en skylt som varnar för olycka.

Bild från en annan olycka. Foto: TT

Tre dog i krock

Två vuxna och ett barn
har dött i en krock mellan
en bil och en lastbil.

Ett litet barn är skadat
och får vård på sjukhus.
Alla fyra åkte i bilen.

Chauffören som körde lastbilen
är inte skadad.

Krocken hände på vägen E20
norr om Mariestad
i söndags kväll.

Olyckan hände efter
att bilen kört på fel sida av vägen.
Bilen krockade med lastbilen
som kom från andra hållet.

Olyckan hände i ett område
där det var ett vägarbete.
Därför fanns inget staket
för mötande trafik.

8 SIDOR/TT

18 augusti 2026

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5 kommentarer
  1. Luisa skriver:
    18 augusti, 2026 kl. 09:58

    Sorgligt!

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  2. Söt skriver:
    18 augusti, 2026 kl. 09:59

    Det är så sorgligt att det här hände en så fin familj. Mina tankar går till dem.

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  3. Söt skriver:
    18 augusti, 2026 kl. 10:08

    Det är så sorgligt att ett enda misstag, eller att någon inte tänker efter ordentligt och inte tar sitt arbete på allvar, kan skada en så fin familj.

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  4. babybossen skriver:
    18 augusti, 2026 kl. 11:05

    jag hoppas att man aldrig förlorar dom man älskar

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  5. Hej skriver:
    18 augusti, 2026 kl. 12:32

    Påminner om vad Harry Potter fick höra av sin moster. Att hans föräldrar dog i bilolycka.

    Har lilla barnet fått släktingar som vårdnadshavare eller fått en tillfällig?

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