Kultur

Hon sitter bredvid en hög med böcker.

Isabella Reinhold Carlsson. Foto: Dirk Gerstenberg

Hon gillar att läsa böcker

Unga vuxna i Sverige
läser färre böcker.
Trots att många säger
att de vill läsa mer.

Men det finns unga vuxna
som läser mycket varje månad.
De hittar ofta varandra på internet.

Isabella Reinhold Carlsson
är 20 år och bor i Göteborg.

Hon är med
i en bokklubb i Göteborg.
Hon hittade den
med hjälp av appen Tiktok.

De som är med i bokklubben
träffas en gång i månaden.
Då pratar de om en bok
som de har läst.

Isabella tipsar också
om böcker i appen Tiktok.

–Det är coolt att någon
har suttit och skrivit
boken jag läser.
När jag läser känner jag
alla känslor som personerna
i boken känner.

Det säger
Isabella Reinhold Carlsson.

I Göteborg ordnar stadens bibliotek
träffar för läsning.
Folk samlas och läser böcker
tillsammans i en timme.

Många som kommer dit
är mellan 20 år och 30 år.
Alla måste vara tysta
och lägga bort sin mobil.

Maria Nilsson
jobbar på biblioteket.
Hon säger att folk
vill ha hjälp med att hitta
lugn och ro att läsa.

När de samlas i grupp
och lägger bort
mobilerna tillsammans
blir det lättare.

– Det är mest unga människor
som säger att de vill
lägga bort mobilen,
säger Maria Nilsson.

SARAH GREEN OCH TT

Läser du böcker?
Är du med i en bokklubb?
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Unga vuxna läser mindre

  • Unga vuxna i Sverige
    läser  mindre jämfört med
    personer i andra åldrar.
  • 17-åringar och 18-åringar
    läser mindre i tidningar  och böcker
    jämfört med tidigare.
  • Svenska elever i klass nio
    har blivit  sämre på
    att förstå vad de läser.
  • Det här visar olika undersökningar.
Bokhyllor med böcker. Ett bibliotek. Foto: Stina Stjernkvist/SvD/TT

27 juli 2026

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1 kommentar
  1. MILENA skriver:
    27 juli, 2026 kl. 09:14

    🥰😍FIN!

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