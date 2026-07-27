Hon gillar att läsa böcker

Unga vuxna i Sverige

läser färre böcker.

Trots att många säger

att de vill läsa mer.

Men det finns unga vuxna

som läser mycket varje månad.

De hittar ofta varandra på internet.

Isabella Reinhold Carlsson

är 20 år och bor i Göteborg.

Hon är med

i en bokklubb i Göteborg.

Hon hittade den

med hjälp av appen Tiktok.

De som är med i bokklubben

träffas en gång i månaden.

Då pratar de om en bok

som de har läst.

Isabella tipsar också

om böcker i appen Tiktok.

–Det är coolt att någon

har suttit och skrivit

boken jag läser.

När jag läser känner jag

alla känslor som personerna

i boken känner.

Det säger

Isabella Reinhold Carlsson.

I Göteborg ordnar stadens bibliotek

träffar för läsning.

Folk samlas och läser böcker

tillsammans i en timme.

Många som kommer dit

är mellan 20 år och 30 år.

Alla måste vara tysta

och lägga bort sin mobil.

Maria Nilsson

jobbar på biblioteket.

Hon säger att folk

vill ha hjälp med att hitta

lugn och ro att läsa.

När de samlas i grupp

och lägger bort

mobilerna tillsammans

blir det lättare.

– Det är mest unga människor

som säger att de vill

lägga bort mobilen,

säger Maria Nilsson.

SARAH GREEN OCH TT

Läser du böcker?

Är du med i en bokklubb?

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