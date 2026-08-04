Världen
En hamn för mindre båtar i floden Donau har nästan inget vatten kvar. Hamnen ligger i Serbien. Foto: Darko Vojinovic/AP/TT
Europas floder torkar
Det varma vädret har fått
Europas stora floder
Donau och Rhen att torka.
Det är bara lite vatten.
Båtar har svårt att köra där.
Radovan Segrt
kör i vanliga fall
en båt för turister
på floden Donau
i Ungerns huvudstad Budapest.
Det går inte längre.
Men det är inte bara för turister
som de torra floderna
blir ett problem.
Många båtar kör olja,
järnmalm, kol, vete,
korn och havre där.
Men nu kan de inte
lasta båtarna lika mycket
som de brukar.
Båtarna kan bli för tunga
och fastna i det låga vattnet.
Tyskland tjänar
mycket pengar på att frakta
saker på floderna.
Men torkan gör det svårt.
I Rumänien och Ungern
behöver kärnkraftverk
vatten från floden Donau
för att kylas ner.
De har nu fått stänga
eller tillverka
mycket mindre el.
Det är tredje sommaren
som floderna får problem
med lite vatten.
Det hände också åren
2018 och 2022.
8 SIDOR/TT
Floderna Donau och Rhen
- Europas största flod heter Volga
men den rinner bara genom Ryssland.
- Floden Donau rinner från södra
Tyskland till Svarta havet.
Den rinner också genom länderna
Österrike, Slovakien, Ungern,
Kroatien, Serbien, Bulgarien,
Rumänien, Moldavien och Ukraina.
- Floden Rhen flyter från
Alperna till Nordsjön.
Den bildar en gräns
mellan Tyskland och Schweiz
och mellan Tyskland och Frankrike.
Den rinner också i
eller vid Nederländerna
och Liechtenstein.
4 augusti 2026
Om detta är inte en ögonöppnare för bli miljövänligare, så vet jag inte vad kan göra få folk förstå det.
Floder har torkat förr och kommer göra det igen. Lite mer sans och mindre katastroftänk hade inte skadat.