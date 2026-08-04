Europas floder torkar

Det varma vädret har fått

Europas stora floder

Donau och Rhen att torka.

Det är bara lite vatten.

Båtar har svårt att köra där.

Radovan Segrt

kör i vanliga fall

en båt för turister

på floden Donau

i Ungerns huvudstad Budapest.

Det går inte längre.

Men det är inte bara för turister

som de torra floderna

blir ett problem.

Många båtar kör olja,

järnmalm, kol, vete,

korn och havre där.

Men nu kan de inte

lasta båtarna lika mycket

som de brukar.

Båtarna kan bli för tunga

och fastna i det låga vattnet.

Tyskland tjänar

mycket pengar på att frakta

saker på floderna.

Men torkan gör det svårt.

I Rumänien och Ungern

behöver kärnkraftverk

vatten från floden Donau

för att kylas ner.

De har nu fått stänga

eller tillverka

mycket mindre el.

Det är tredje sommaren

som floderna får problem

med lite vatten.

Det hände också åren

2018 och 2022.

8 SIDOR/TT

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