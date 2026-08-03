Världen

En helikopter flyger i luften och släpper vatten på elden. Brandmän släcker på marken.

En helikopter släcker eld i Grekland. Foto: Michael Varaklas/AP/TT

Flera bränder under kontroll

Det är fortfarande stora bränder
i flera länder i Europa.
Men det har blivit bättre
på flera platser.

Den stora branden
vid staden Bordeaux i Frankrike
sprider sig inte längre.
Den är under kontroll.

De största bränderna i Spanien
är också under kontroll.

Flera hundra tusen människor
har flytt från bränderna.
Många av dem har kunnat
åka hem igen.

Men krisen är inte över.
I Grekland har det blivit
nya stora bränder.
En är nära huvudstaden Aten.
Flera hundra brandmän försöker
att stoppa branden
från att komma närmare.

Problemen blev större i Grekland
när två helikoptrar krockade.
De arbetade med att släcka bränderna.
Två människor dog.

I de andra länderna har också
människor dött i bränderna.
Flera av dem är brandmän.

Det är fortfarande
mycket varmt och torrt
i södra Europa.
Därför är risken stor
att det blir nya bränder.

8 SIDOR/TT

3 augusti 2026

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