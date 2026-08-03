Flera bränder under kontroll

Det är fortfarande stora bränder

i flera länder i Europa.

Men det har blivit bättre

på flera platser.

Den stora branden

vid staden Bordeaux i Frankrike

sprider sig inte längre.

Den är under kontroll.

De största bränderna i Spanien

är också under kontroll.

Flera hundra tusen människor

har flytt från bränderna.

Många av dem har kunnat

åka hem igen.

Men krisen är inte över.

I Grekland har det blivit

nya stora bränder.

En är nära huvudstaden Aten.

Flera hundra brandmän försöker

att stoppa branden

från att komma närmare.

Problemen blev större i Grekland

när två helikoptrar krockade.

De arbetade med att släcka bränderna.

Två människor dog.

I de andra länderna har också

människor dött i bränderna.

Flera av dem är brandmän.

Det är fortfarande

mycket varmt och torrt

i södra Europa.

Därför är risken stor

att det blir nya bränder.

8 SIDOR/TT