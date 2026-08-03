Världen
En helikopter släcker eld i Grekland. Foto: Michael Varaklas/AP/TT
Flera bränder under kontroll
Det är fortfarande stora bränder
i flera länder i Europa.
Men det har blivit bättre
på flera platser.
Den stora branden
vid staden Bordeaux i Frankrike
sprider sig inte längre.
Den är under kontroll.
De största bränderna i Spanien
är också under kontroll.
Flera hundra tusen människor
har flytt från bränderna.
Många av dem har kunnat
åka hem igen.
Men krisen är inte över.
I Grekland har det blivit
nya stora bränder.
En är nära huvudstaden Aten.
Flera hundra brandmän försöker
att stoppa branden
från att komma närmare.
Problemen blev större i Grekland
när två helikoptrar krockade.
De arbetade med att släcka bränderna.
Två människor dog.
I de andra länderna har också
människor dött i bränderna.
Flera av dem är brandmän.
Det är fortfarande
mycket varmt och torrt
i södra Europa.
Därför är risken stor
att det blir nya bränder.
8 SIDOR/TT
3 augusti 2026